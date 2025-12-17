تقرير: برشلونة يستفسر من كريستال بالاس عن مارك جيهي

بعد معاناة طويلة لإيجاد ثنائي دفاعي ثابت، أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن الثنائي باو كوبارسي وجيرارد مارتن أصبحا يعملان معًا بشكل جيد، حيث ساعدت قدم مارتن اليسرى في سد بعض الفجوات التي تركها رحيل إينيجو مارتينيز.

وقال فليك: "لقد وجدنا أخيرًا ثنائي دفاعي مستقر نسبيًا، وأرى أنهم يتعاونون بشكل جيد في المباريات الأخيرة".

ومع ذلك، شدد برشلونة على ضرورة التعاقد مع مدافع جديد الموسم المقبل، خصوصًا في حالة رحيل رونالد أراوخو أو أندرياس كريستنسن، وقال فليك: "سنبحث عن مدافع من الطراز الرفيع ليقوي خط الدفاع إذا غادر أحد اللاعبين الأساسيين".

الخيار الإنجليزي

وفقًا لتقارير فابريزيو رومانو، قدم برشلونة استفسارًا رسميًا عن حالة مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، ويراه النادي الإسباني هدفًا مناسبًا لتعزيز الدفاع.

وأضاف فليك: "مارك لاعب موهوب جدًا وسيكون إضافة مهمة لأي فريق، لكننا نعلم أن المنافسة شديدة".

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول مهتمون أيضًا بالتعاقد مع جيهي، بينما تُشير الشائعات إلى أن مانشستر سيتي يدرس الأمر كذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن جيهي(25 عامًا) بدأ 15 مباراة في الدوري هذا الموسم وحصل مع فريقه على شباك نظيفة 6 مرات، ويقدم معدلًا يزيد عن 13 تدخل دفاعي و4 استرجاعات للكرة كل 90 دقيقة.

وعقده الحالي مع كريستال بالاس ممتد حتى 30 يونيو 2026، وسيصبح حرًا في التفاوض مع الأندية المهتمة بدءًا من الشهر المقبل، ما يجعل برشلونة يخطط للتحرك بسرعة قبل المنافسين.