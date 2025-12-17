فليك: لهذا السبب شارك تير شتيجن في مباراة الكأس

شدد هانز فليك مدرب برشلونة أن اطمئنانه على موقف لاعبي فريقه، هو الأهم في الفوز الصعب على سي دي جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بهدفين دون رد.

وقال فليك: "أنا سعيد جدًا بموقف اللاعبين وبالفوز. مباريات الكأس صعبة، لكننا تعاملنا معها بشكل جيد. الأهم هو الموقف والذهنية التي أظهرناها طوال المباراة".

وعند سؤاله عن سبب إشراك مارك أندريه تير شتيجن أساسياً، رغم وجود تشيزني أوضح فليك: "مارك هو القائد ولعب الكثير من المباريات. تحدثنا مع بقية المدربين وأردنا أن نعطيه الفرصة للعب".

وأضاف: "مكانه في التشكيل الأساسي كان يوم المباراة فقط، هو في حالة جيدة ويمكنه إثبات جاهزيته".

كما تطرق فليك إلى صعوبة المباراة وقال: "هذه المباريات ليست سهلة. أنا سعيد بموقف اللاعبين على أرض الملعب، وهذا هو مفتاح الفوز. ليس من السهل دائمًا تسجيل الأهداف في مباريات كهذه، لكننا نجحنا في النهاية".

أما عن المفاجأة الأخرى بإشراك مارك كاسادو كظهير أيمن، فقال فليك: "كاسادو سيلعب كظهير، بالنسبة لي هو أكثر لاعب وسط، لكن أردت أن أعطي جول كوندي راحة، ومن المهم أن يحصل على بعض الدقائق في الملعب".