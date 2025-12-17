ماركا: أراوخو قد يعود للمشاركة مع برشلونة بداية من الدربي
الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 16:56
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا عن موعد عودة رونالد أراوخو للمشاركة مع برشلونة.
ويغيب أراوخو عن برشلونة منذ طرده في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.
أراوخو حصل على بطاقة حمراء خلال المباراة والتي انتهت بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد.
وفقا للتقارير فإن غياب أراوخو يأتي بسبب مروره بفترة نفسية صعبة ولذلك أعطاه النادي فرصة للغياب عن المباريات والتدريبات من أجل التعافي.
وأشارت ماركا إلى أن أراوخو سيعود لتدريبات برشلونة عقب فترة التوقف.
وسيكون أراوخو جاهزا للمشاركة مع برشلونة من جديد خلال مواجهة إسبانيول يوم 3 يناير المقبل.
ويريد أراوخو قضاء إجازة عيد الميلاد في أوروجواي وسط عائلته قبل العودة للمشاركة في التدريبات.
وشارك أراوخو منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة في 15 مباراة وسجل هدفين.
