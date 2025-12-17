ماركا: أراوخو قد يعود للمشاركة مع برشلونة بداية من الدربي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

كشفت صحيفة ماركا عن موعد عودة رونالد أراوخو للمشاركة مع برشلونة.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

ويغيب أراوخو عن برشلونة منذ طرده في مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

أراوخو حصل على بطاقة حمراء خلال المباراة والتي انتهت بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - غياب أراوخو.. وتواجد القوام الأساسي لمواجهة جوادالاخارا منتخب أوروجواي يوجه رسالة دعم إلى أراوخو قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن.. واستمرار غياب أراوخو ضد فرانكفورت صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق

وفقا للتقارير فإن غياب أراوخو يأتي بسبب مروره بفترة نفسية صعبة ولذلك أعطاه النادي فرصة للغياب عن المباريات والتدريبات من أجل التعافي.

وأشارت ماركا إلى أن أراوخو سيعود لتدريبات برشلونة عقب فترة التوقف.

وسيكون أراوخو جاهزا للمشاركة مع برشلونة من جديد خلال مواجهة إسبانيول يوم 3 يناير المقبل.

ويريد أراوخو قضاء إجازة عيد الميلاد في أوروجواي وسط عائلته قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وشارك أراوخو منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة في 15 مباراة وسجل هدفين.

رونالد أراوخو برشلونة
نرشح لكم
تقرير: بعد الاقتراب من ضم حمزة عبد الكريم.. برشلونة يتابع بطولة سابو باولو للشباب تقرير: برشلونة يستفسر من كريستال بالاس عن مارك جيهي فليك: لهذا السبب شارك تير شتيجن في مباراة الكأس ظهور تير شتيجن الأول.. برشلونة يهزم جوادالاخارا ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك اتهامات جديدة لـ برشلونة في صفقة بيع بابلو توري ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس انتهت الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس (1)-(2) ريال مدريد
أخر الأخبار
القضية السابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات 10 دقيقة | الدوري المصري
"عام 2026 البداية الحقيقية للتطوير".. بيان من اتحاد الكرة بشأن أهمية دعم منتخب مصر 18 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كوفي لـ في الجول: مصر ضمن ثلاثة مرشحين للقب.. ونشارك من أجل التتويج 31 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقة ميسي ودي بول.. لويس سواريز مستمر مع إنتر ميامي لموسم جديد 50 دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الرجاء لضم يوسف بلعمري 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عرض قطري لـ أفشة قبل الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري المصري
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون ساعة | كأس العرب
خبر في الجول - بعد إصابة النعيمات.. دياباتي يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519367/ماركا-أراوخو-قد-يعود-للمشاركة-مع-برشلونة-بداية-من-الدربي