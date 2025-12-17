بمشاركة صلاح ومرموش.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر تحضيرا لكأس إفريقيا

خاض منتخب مصر تدريبات استشفائية بصالة الألعاب البدنية تحضيرا لانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح وعمر مرموش بعد غيابهما عن مباراة نيجيريا الودية.

وجاء ذلك، بعد خوض ودية مساء أمس الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وتتجه بعثة منتخب مصر مساء اليوم، إلى المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.