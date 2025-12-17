هل يستمر مع بايرن أم يرحل؟ خطوة مفاجئة من أوباميكانو بشأن منزله

فاجأ دايوت أوباميكانو نجم بايرن ميونيخ يفاجئ جماهير الفريق بخطوة جديدة قبل أشهر قليلة من انتهاء عقده مع النادي.

دايو أوباميكانو النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن أوباميكانو سينتقل إلى فيلا جديدة في ميونيخ، يُقال إنها كانت ملكًا لفرانك ريبيري سابقًا، وتقع في حي جرونفالد الراقي الذي يقطنه أيضًا كل من جوشوا كيميش وليون جروتسيكا.

وعلق البعض على هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا محتملًا على رغبة أوباميكانو في تمديد عقده مع بايرن بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب الفرنسي الذي يرتدي قميص الفريق منذ 2021 وشارك في 172 مباراة، أصبح مستقبل عقده محل متابعة كبيرة من جماهير النادي.

ويُذكر أن أندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات أوباميكانو في حال أصبح لاعبًا حرًا، إلا أن الفرنسي لم يُعلّق بعد على مستقبله، مما يجعل هذه الخطوة داخل ميونيخ بمثابة بصيص أمل لمشجعي بايرن.

وانضم أوباميكانو لصفوف بايرن ميونيخ في 2021 قادما من لايبزج.

وفاز مع الفريق بالدوري الألماني 4 مرات، والسوبر الألماني 3 مرات.