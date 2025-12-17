بسبب المرض.. استبعاد أسينسيو من قائمة ريال مدريد لمواجهة تالافيرا

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد - برشلونة

أعلن ريال مدريد استبعاد راؤول أسينسيو من قائمة الفريق التي ستواجه تالافيرا.

راؤول أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تالافيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة ريال مدريد أسينسيو قبل أن يعلن النادي استبعاده في اللحظات الأخيرة قبل السفر بسبب المرض.

ويتواجد حاليا في قائمة ريال مدريد فقط دين هاوسن مع خوان مارتينيز لاعب الشباب في مركز قلب الدفاع.

وتشهد القائمة غياب تيبو كورتوا وفيديريكو فالفيدري للراحة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

الدفاع: راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دين هاوسن - دافيد خيمينيز - خوان مارتينيز - فيكتور فالدبينياس.

الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - كاستيرو - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

وكان ريال مدريد قد وصل لنهائي البطولة خلال الموسم الماضي ولكنه خسر ضد برشلونة.

ريال مدريد راؤول أسينسيو كأس ملك إسبانيا
