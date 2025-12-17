مصر تضمن 10.5 مليون دولار.. فيفا يعلن جوائز كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوائز بطولة كأس العالم 2026 بمجموع يبلغ 727 مليون دولار.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وسيحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم 2026 على 50 مليون دولار.

فيما ستحصل الفرق التي ستودع من دور المجموعات على 9 ملايين دولار بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار نظير التحضيرات.

وبذلك يضمن منتخب مصر الحصول على 10.5 مليون دولار على الأقل نظير المشتركة في كأس العالم 2026.

وأعلن فيفا جوائز كأس العالم 2026 على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار

الوصيف: 33 مليون دولار

المركز الثالث: 29 مليون دولار

المركز الرابع: 27 مليون دولار

المراكز من الخامس إلى الثامن: 19 مليون دولار

المراكز من التاسع إلى السادس عشر: 15 مليون دولار

المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين: 11 مليون دولار

المراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين: 9 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل فريق مؤهل على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير.

وهذا يعني أن جميع المنتخبات المشاركة مضمون لها ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.