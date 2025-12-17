أمم إفريقيا - مدرب موزمبيق لـ في الجول: نخوض معسكر إعداد في البرتغال.. وهذا مفتاح التأهل من المجموعات

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 15:37

كتب : محمد عبد العظيم

تشيكينيو كوندي مدرب موزمبيق

يرى تشيكينيو كوندي مدرب موزمبيق أن الفوز بالمباراة الأولى بكأس أمم إفريقيا سيكون هو مفتاح التأهل من دور المجموعات.

ويستعد منتخب موزمبيق للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 والتي تنطلق يوم 21 ديسمبر في المغرب.

وقال كوندي لـ FilGoal.com: "نقع في مجموعة قوية مع حامل اللقب كوت ديفوار والطامح للحفاظ على اللقب، إلى جانب الكاميرون رغم فشلها في التأهل لكأس العالم لكن يظل منتخب قوية لديه أسماء كبيرة، كذلك الجابون منتخب متطور جدا".

وتابع "هدفنا هو المرور من دور المجموعات وليحدث ذلك لابد من أن نبدأ بشكل جيد ونحقق الفوز في أول مباراة، ذلك سيكون السبيل للتأهل".

وأضاف "نقوم بمعسكر إعدادي في البرتغال، مدة المعسكر هي أسبوع وهو أمر جيد بسبب موعد انضمام اللاعبين من الأندية الأوروبية ونركز خلاله على تطوير النواحي الفنية ورفع الروح المعنوية والقتالية لدى الفريق".

وأتم "سندرس كوت ديفوار جيدا قبل مواجتها في أول مباراة وسنكون مستعدين بكل تأكيد".

ويلعب منتخب موزمبيق في المجموعة بجانب كوت ديفوار والكاميرون والجابون.

