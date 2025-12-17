سكاي: تيمو فيرنر يقترب من الدوري الأمريكي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 15:37

كتب : ذكاء اصطناعي

تيمو فيرنر - توتنام

دخل نادي سان خوسيه إيرثكويكس الأمريكي سباق التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لينضم إلى إنتر ميامي كأحد الأندية المهتمة بضمه من لايبزيج، وفقًا لما كشفته شبكة "سكاي سبورت".

وأفادت التقارير بأن محادثات قد جرت بالفعل بين الأطراف، وهو ما أكدته أيضًا صحيفة "بيلد"، في ظل وجود احتمالية قوية لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأشارت المعلومات إلى أن سان خوسيه إيرثكويكس يُعد الخيار الأكثر جدية حاليًا لضم فيرنر خلال الميركاتو الشتوي، مع ترجيح انتقال اللاعب إلى الدوري الأمريكي كوجهته الأقرب في هذه المرحلة.

ويمتد عقد فيرنر مع لايبزيج حتى عام 2026، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يرغب في الرحيل خلال الشتاء، كما أن النادي لا يمانع خروجه في ظل تراجع دوره ومستواه.

وكان فيرنر قد عاد إلى لايبزيج قبل أن يُعار لاحقًا إلى توتنام هوتسبير في تجربة لم تحقق النجاح المنتظر، وهي تجربة مشابهة لما يمر به اللاعب في الموسم الحالي مع الفريق الألماني.

يذكر أن فيرنر كان قد انتقل في عام 2020 إلى تشيلسي مقابل قرابة 60 مليون يورو.

تيمو فيرنر الدوري الأمريكي الدوري الألماني
