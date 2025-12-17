سكاي ألمانيا: ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج من وست هام

تقدم نادي ميلان الإيطالي بعرض رسمي إلى وست هام يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكان فولكروج قد انتقل إلى وست هام في صيف 2024 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه لم ينجح في فرض نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل تعرضه لعدة إصابات أثرت على مشاركاته واستمراريته.

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورت"، فإن عرض ميلان يتمثل في استعارة فولكروج مع خيار الشراء بنهاية الموسم، وهو ما يخضع حاليًا للدراسة داخل إدارة وست هام.

وأشارت التقارير إلى أن وست هام يفضل تضمين بند أحقية الشراء الإلزامي ضمن الصفقة، بدلًا من الاكتفاء بخيار الشراء، في حال الموافقة على رحيل المهاجم الألماني.

وفي السياق ذاته، لا يزال فولفسبورج الألماني مهتمًا بضم فولكروج، ويواصل متابعة موقفه تحسبًا للتحرك من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات.