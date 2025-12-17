هاري كين: أستطيع كسر رقم ليفاندوفسكي.. ولكن بشرط

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 15:00

كتب : ذكاء اصطناعي

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

تحدث هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، عن عدة ملفات مهمة تتعلق بمسيرته مع الفريق البافاري، وإمكانية كسر الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني، إلى جانب رأيه في زميله جمال موسيالا، مؤكدًا طموحه الكبير مع الحفاظ على الواقعية.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وعن فرصه في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل 41 هدفًا في موسم واحد بالدوري الألماني، قال كين: "أعتقد أن ذلك ممكن، خاصة مع البداية التي قدمتها هذا الموسم. لكن ما زال الطريق طويلًا، وعليّ أن أكون قادرًا على الحفاظ على هذا المستوى لأربعة أو خمسة أشهر أخرى. في كرة القدم، الأصعب هو الاستمرارية على نفس المستوى لفترة طويلة. هذا الرقم القياسي استثنائي وسيكون من الصعب كسره، وأنا أدرك ذلك جيدًا، لكني أحب دائمًا أن أضع لنفسي طموحات كبيرة".

وعن عودة جمال موسيالا من الإصابة وأهميته داخل الفريق، أوضح كين: "من الرائع أن يعود جمال من جديد. حتى قبل إصابته الأولى في نهاية الموسم الماضي، كنت أفكر كثيرًا في أنه أفضل لاعب لدينا في الفريق. الأمر نفسه ينطبق على ألفونسو ديفيز. أشعر وكأننا تعاقدنا مع صفقتين جديدتين في غاية الأهمية".

وأضاف مهاجم بايرن ميونخ: "أنا سعيد جدًا بعودتهما، لأنهما يلعبان دورًا مهمًا، خاصة في النظام الذي نعتمد عليه. هما مناسبان تمامًا لطريقتنا في اللعب، سواء من حيث القوة في الالتحامات، أو بناء اللعب، أو التحركات بدون كرة. لكن في الوقت نفسه، لا يجب أن يضعا على نفسيهما ضغطًا كبيرًا، والأهم أن يعودا تدريجيًا إلى أفضل مستوى بدني. هذا قد يستغرق عدة أسابيع، لكننا سنحتاج إليهما بشدة اعتبارًا من فبراير، مع دخولنا المرحلة الحاسمة من الموسم".

وعن الهدف الأقرب إلى قلبه هذا الموسم، كشف هاري كين: "أحد الأهداف التي أحببتها كثيرًا كان الهدف الأول في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا أمام ليفركوزن في أليانز أرينا. كان هناك زخما كبيرا حول المباراة، مواجهة إقصائية قوية أمام أقوى منافس لنا في ألمانيا في ذلك الوقت".

وأتم تصريحاته: "الأجواء في بداية اللقاء كانت صاخبة للغاية، وتسجيل هذا الهدف بالرأس منحني دفعة هائلة من الأدرينالين. لذلك، نعم، هذا الهدف بالتأكيد من بين المفضلين لدي هذا العام".

وسجل هاري كين حتى الآن 18 هدفا مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني خلال الموسم الجاري.

