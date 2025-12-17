دوري NBA – نيويورك نيكس بطلا لكأس الإمارات بالفوز على سبيرز

توج فريق نيويورك نيكس بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA (كأس الإمارات) وذلك بالفوز في النهائي على سان أنطونيو سبيرز.

وفاز نيويورك نيكس بنتيجة 124-113، في المباراة التي أقيمت في لاس فيجاس.

وأصبح نيويورك نيكس هو صاحب لقب النسخة الثالثة من البطولة، بعد لوس أنجلوس ليكرز وميلوكي باكس.

وشهدت المباراة تألق جيلين برونسون نجم نيويورك والذي سجل 25 نقطة، وأيضا زميله أو جي أنونوبي الذي سجل 28 نقطة.

بينما سجل فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز 18 نقطة.

وكان سان أنطونيو سبيرز تأهل لنهائي الكأس بالفوز على أوكلاهوما سيتي في نصف نهائي القسم الغربي، بينما فاز نيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك في نصف نهائي القسم الشرقي.