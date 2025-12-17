كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي

شدد طارق السكتيوي مدرب المغرب على جاهزية منتخب بلاده لخوض النهائي المرتقب أمام الأردن.

ويلعب منتخب المغرب أمام الأردن مساء الخميس ضمن نهائي كأس العرب.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي: "تدريب منتخب المغرب الأول بعد كأس العالم؟ أي مدرب تتاح له الفرصة لتدريب منتخب بلاده شرف ما قبله ولا بعده شرف، ولكن هذا المؤتمر خاص بكأس العرب وتركيزنا منصب على النهائي فقط".

وأضاف "حضرنا للمواجهة بأجواء أسرية بالكثير من الجدية والوطنية والمسؤولية، المواجهات النهائية مهمة والأهم السبب لماذا نحن هنا؟ نحن هنا لتشريف كرة القدم المغربية وجعلها في أفضل وضع وهدفنا العودة بالكأس".

وأتم مدرب منتخب "المغرب ب" تصريحاته قائلا: "شغلنا الشاغل الآن هو أن نكون عند حسن ظن 40 مليون عاشق للكرة المغربية".

وخسر منتخب السعودية أمام الأردن بهدف دون رد، فيما خسر منتخب الإمارات ضد المغرب 3-0 في نصف النهائي.

وتختتم غدا الخميس منافسات كأس العرب بمباراتي السعودية ضد الإمارات، والنهائي المرتقب بين المغرب والأردن.