كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

طارق السكتيوي - منتخب المغرب

شدد طارق السكتيوي مدرب المغرب على جاهزية منتخب بلاده لخوض النهائي المرتقب أمام الأردن.

ويلعب منتخب المغرب أمام الأردن مساء الخميس ضمن نهائي كأس العرب.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي: "تدريب منتخب المغرب الأول بعد كأس العالم؟ أي مدرب تتاح له الفرصة لتدريب منتخب بلاده شرف ما قبله ولا بعده شرف، ولكن هذا المؤتمر خاص بكأس العرب وتركيزنا منصب على النهائي فقط".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا

وأضاف "حضرنا للمواجهة بأجواء أسرية بالكثير من الجدية والوطنية والمسؤولية، المواجهات النهائية مهمة والأهم السبب لماذا نحن هنا؟ نحن هنا لتشريف كرة القدم المغربية وجعلها في أفضل وضع وهدفنا العودة بالكأس".

وأتم مدرب منتخب "المغرب ب" تصريحاته قائلا: "شغلنا الشاغل الآن هو أن نكون عند حسن ظن 40 مليون عاشق للكرة المغربية".

وخسر منتخب السعودية أمام الأردن بهدف دون رد، فيما خسر منتخب الإمارات ضد المغرب 3-0 في نصف النهائي.

وتختتم غدا الخميس منافسات كأس العرب بمباراتي السعودية ضد الإمارات، والنهائي المرتقب بين المغرب والأردن.

كأس العرب منتخب المغرب منتخب الأردن طارق السكتيوي
نرشح لكم
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا كأس العرب - حارس المغرب: فخور بما وصلنا إليه.. والفضل لزملائي في خط الدفاع كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور الـ 32 2 ساعة | الدوري الإسباني
كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
للعودة إلى لندن.. تياجو سيلفا يفسخ تعاقده مع فلومينينسي 3 ساعة | أمريكا
كأس عاصمة مصر - العتباني حكما لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - نيجيريا.. إضرابات تاريخية وسيناريو بيسيرو المكرر مع كيروش 3 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم للرجال والسيدات في مايو المقبل 3 ساعة | رياضات أخرى
كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519355/كأس-العرب-مؤتمر-السكتيوي-نريد-أن-نكون-عند-حسن-ظن-40-مليون-مغربي