وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا لـ أولمبياد لوس أنجلوس

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة نعمة سعيد لاعبة رفع الأثقال من الاعتزال.

وكانت نعمة سعيد الرباعة المصرية قد أعلنت اعتزالها منافسات رفع الأثقال بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا كع الرباعة نعمة سعيد في حضور شقيقها وقيادات من الوزارة.

وأوضح وزير الرياضة أن الاجدتماع جاء في إطار خطة الدولة لدعم الأبطال الأولمبيين والاستعداد المبكر لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووجه صبحي بتذليل العقبات التي واجهت اللاعبة في الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين مع عودتها مرة أخرى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.

ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.

وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.

من هي نعمة سعيد؟