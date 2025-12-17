وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا لـ أولمبياد لوس أنجلوس

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 14:05

كتب : بسام أبو بكر

نعمة سعيد - رفع أثقال

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة نعمة سعيد لاعبة رفع الأثقال من الاعتزال.

وكانت نعمة سعيد الرباعة المصرية قد أعلنت اعتزالها منافسات رفع الأثقال بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا كع الرباعة نعمة سعيد في حضور شقيقها وقيادات من الوزارة.

وأوضح وزير الرياضة أن الاجدتماع جاء في إطار خطة الدولة لدعم الأبطال الأولمبيين والاستعداد المبكر لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووجه صبحي بتذليل العقبات التي واجهت اللاعبة في الفترة الماضية، مع إجراء كشف طبي شامل بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية الرياضيين مع عودتها مرة أخرى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.

ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.

وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.

من هي نعمة سعيد؟

من مواليد محافظة الإسماعيلية وتلعب بنادي القصاصين.

بدأت ممارسة رفع الأثقال في سن الثامنة، متأثرة بأختها الأكبر والتي تركت اللعبة تماما بعد زواجها ليتولى شقيقها عمر تدريبها لأن جميع المدربين رفضوا تدريب فتاة في سنها الصغير.

في 2019 حصلت على 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم وهي في سن 17 فقط.

شاركت في 5 بطولات تأهيلية للوصول إلى أولمبياد باريس 2024 وشاركت في أحد البطولات وهي مصابة في الركبة.

شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة وكانت لم تبلغ الـ 18 بعد.

ترى أنها حققت جميع أحلامها في الرياضة ويتبقى فقط تحقيق الميدالية الأولمبية.

وزير الرياضة نعمة سعيد رفع الأثقال أولمبياد لوس أنجلوس
