كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

يزن النعيمات - الأردن

أجرى يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن جراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض النعيمات للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة العراق بربع نهائي كأس العرب.

وأعلن المنتخب الأردني خضوع النعيمات لجراحة ناجحة في العاصمة القطرية الدوحة.

أخبار متعلقة:
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية كأس العرب - مؤتمر السلامي: الطبيب لا يتحمل مسؤولية إصابة النعيمات بالصليبي تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم

وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية في وقت سابق أن مدة غياب النعيمات تتراوح بين 4 و7 أشهر.

وبات النعيمات مهددا بالغياب عن الأردن خلال كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة المغرب مساء الخميس ضمن نهائي كأس العرب.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏مستشفى‏‏‏ و‏نص‏‏

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يزن النعيمات خرج من حسابات الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

ويبلغ النعيمات من العمر 26 عاما ويرتبط بتعاقد مع العربي القطري حتى صيف 2027.

وكان النعيمات قد انضم إلى العربي القطري في أغسطس 2024 بعد موسم ونصف الموسم قضاهم في الأهلي القطري.

وعلى المستوى الدولي لعب النيعمات 58 مباراة مع الأردن ونجح في تسجيل 23 هدفا.

يزن النعيمات كأس العرب منتخب الأردن الأهلي
نرشح لكم
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا كأس العرب - حارس المغرب: فخور بما وصلنا إليه.. والفضل لزملائي في خط الدفاع كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور الـ 32 2 ساعة | الدوري الإسباني
كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
للعودة إلى لندن.. تياجو سيلفا يفسخ تعاقده مع فلومينينسي 3 ساعة | أمريكا
كأس عاصمة مصر - العتباني حكما لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - نيجيريا.. إضرابات تاريخية وسيناريو بيسيرو المكرر مع كيروش 3 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم للرجال والسيدات في مايو المقبل 3 ساعة | رياضات أخرى
كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519353/كأس-العرب-جراحة-ناجحة-لـ-يزن-النعيمات-في-الرباط-الصليبي