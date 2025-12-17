كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي

أجرى يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن جراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض النعيمات للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة العراق بربع نهائي كأس العرب.

وأعلن المنتخب الأردني خضوع النعيمات لجراحة ناجحة في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية في وقت سابق أن مدة غياب النعيمات تتراوح بين 4 و7 أشهر.

وبات النعيمات مهددا بالغياب عن الأردن خلال كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة المغرب مساء الخميس ضمن نهائي كأس العرب.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يزن النعيمات خرج من حسابات الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

ويبلغ النعيمات من العمر 26 عاما ويرتبط بتعاقد مع العربي القطري حتى صيف 2027.

وكان النعيمات قد انضم إلى العربي القطري في أغسطس 2024 بعد موسم ونصف الموسم قضاهم في الأهلي القطري.

وعلى المستوى الدولي لعب النيعمات 58 مباراة مع الأردن ونجح في تسجيل 23 هدفا.