قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تالافيرا دي لا رينا.

ويلتقي ريال مدريد مع تالافيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وتشهد القائمة غياب تيبو كورتوا وفيديريكو فالفيدري للراحة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

الدفاع: راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دين هاوسن - دافيد خيمينيز - خوان مارتينيز - فيكتور فالدبينياس.

الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - كاستيرو - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

وكان ريال مدريد قد وصل لنهائي البطولة خلال الموسم الماضي ولكنه خسر ضد برشلونة.