قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أولمبياكوس

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تالافيرا دي لا رينا.

ويلتقي ريال مدريد مع تالافيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وتشهد القائمة غياب تيبو كورتوا وفيديريكو فالفيدري للراحة.

أخبار متعلقة:
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وظهير أيسر من كاستيا في مواجهة ألافيس بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

الدفاع: راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دين هاوسن - دافيد خيمينيز - خوان مارتينيز - فيكتور فالدبينياس.

الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - كاستيرو - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - فرانكو ماستانتونو.

وكان ريال مدريد قد وصل لنهائي البطولة خلال الموسم الماضي ولكنه خسر ضد برشلونة.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
سكاي ألمانيا: ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج من وست هام هاري كين: أستطيع كسر رقم ليفاندوفسكي.. ولكن بشرط مواعيد مباريات الأربعاء 17 ديسمبر - نهائي إنتركونتينينتال.. وكأس الرابطة الإنجليزية ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح ظهور تير شتيجن الأول.. برشلونة يهزم جوادالاخارا ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي ذا بيست - الكشف عن المصوتين لمحمد صلاح من المدربين وقادة المنتخبات ذا بيست - الكشف عن اختيارات ميسي في الأفضل.. وغياب رونالدو
أخر الأخبار
سكاي ألمانيا: ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج من وست هام 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين: أستطيع كسر رقم ليفاندوفسكي.. ولكن بشرط 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: 4 أندية لندنية تفتح الباب أمام عودة تياجو سيلفا للدوري الإنجليزي 27 دقيقة | أمريكا
دوري NBA – نيويورك نيكس بطلا لكأس الإمارات بالفوز على سبيرز 37 دقيقة | كرة سلة
كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي 38 دقيقة | كأس العرب
وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا لـ أولمبياد لوس أنجلوس ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي ساعة | كأس العرب
قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519352/قائمة-ريال-مدريد-غياب-فالفيردي-وكورتوا-في-مواجهة-تالافيرا