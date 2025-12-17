كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب

يؤمن جمال السلامي مدرب منتخب الأردن بقدرات فريقه على التتويج بلقب كأس العرب.

ويقود المغربي السلامي منتخب الأردن في مواجهة مرتقبه ضد المغرب بلده الأصلي ضمن نهائي كأس العرب.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي: "السكتيوي مدرب كبير وخلال سنتين حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس وفاز بالميدالية الذهبية لكاس إفريقيا للمحليين، ولا يضره الحصول على المركز الثاني في كأس العرب".

وأضاف "بالنسبة لي طارق السكتيوي هو المدرب المرتقب لمنتخب المغرب بعد الفوز بأمم أفريقيا ثم كأس العالم إن شاء الله".

وشدد "تنتظرنا مباراة مهمة في ختام هذه البطولة الرائعة. سنواجه منتخب قوي ومتمرس ولديه مواصفات فنية تجعله منافس شرس على اللقب".

وتابع "نحن قدمنا مستويات جيدة على مدارا البطولة. ولدينا ما يؤهلنا للفوز والتتويج ببطولة كأس العرب".

وأكمل "الوصول ولعب النهائي لا يعني شيء، إلا الفوز به، ونحن أكثر احتياجا للفوز باللقب من المنتخب المغربي".

وأتم تصريحاته "لا أحد يشكك في حبي للمغرب واعتزازي ببلدي. حصلت على التكوين كلاعب وكمدرب في المغرب ونحظى بالدعم سواء من يعمل داخل المغرب أو خارجه، أيضا لا أحد يشكك في كفائتي وأمانتي وسأواجه صديقي طارق السكتيوي وهو مدرب رائع".

وخسر منتخب السعودية أمام الأردن بهدف دون رد، فيما خسر منتخب الإمارات ضد المغرب 3-0 في نصف النهائي.

وتختتم غدا الخميس منافسات كأس العرب بمباراتي السعودية ضد الإمارات، والنهائي المرتقب بين المغرب والأردن.