كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف

أعرب أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات عن رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه خلال منافسات كأس العرب.

ويلعب منتخب الإمارات غدا الخميس ضد السعودية ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي: "إذا حصلنا على المركز الثالث سيكون أمر جيد لنا خصوصا للاعبين الشباب. سنلعب أمام منتخب قوي يضم العديد من اللاعبين الجيدين".

وأضاف "اللاعبون قدموا تضحيات كبير ومنهم من لعب وهو يعاني من إصابة في الركبة، ومنهم من شارك رغم المرض أو الإصابة.. كل ذلك من أجل تحقيق شيء".

وأتم المدرب الروماني تصريحاته "مواجهة الجزائر كانت الأصعب في البطولة، تحدثت مع اللاعبين أن المواجهة هنا لا تقارن مع أي مواجهة في أي بطولة أخرى، بالنسبة إلى حجم الأداء البدني والخططي والذهني، واللعب أمام 60 أو 70 ألف متفرج".

وخسر منتخب الإمارات أمام المغرب 3-0 في نصف النهائي، فيما خسر المنتخب السعودي أمام الأردن بهدف دون رد.

وتختتم غدا الخميس منافسات كأس العرب، إذ تلعب السعودية ضد الإمارات، فيما يواجه المغرب نظيره الأردن في النهائي المرتقب.