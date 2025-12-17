المحمدي: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا هدفنا الموسم الحالي

يرى باهر المحمدي لاعب المصري أنه تعرض للظلم خلال فترة تواجده مع الزمالك.

وقضى المحمدي فترة إعارة مع الزمالك في بداية مسيرته لم يشارك خلالها في أي مباراة.

وقال المحمدي عبر قناة النهار: "لدينا قائمة جيدة من اللاعبين حاليا ونركز على كل مباراة نشارك بها وهدفنا التواجد في المربع الذهبي والدور الثاني سيكون بمثابة مباريات كؤوس وفريقنا الحالي يستحق الحصول على بطولة".

وأضاف "تعرضت للظلم في الزمالك، ميدو طلب ضمي للفريق بعد تدريبي في الزمالك وكان سني صغيرا ولكنه لم يستمر في تدريب الفريق ثم جاء أكثر من مدرب أجنبي ولكن لم أشارك حتى لا يطلب الإسماعيلي رقما كبيرا لانتقالي بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة".

ويحتل المصري حالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يتصدر مجموته بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك المحمدي حتى الآن في 12 مباراة بقميص المصري منذ بداية الموسم.