المحمدي: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا هدفنا الموسم الحالي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - باهر المحمدي

يرى باهر المحمدي لاعب المصري أنه تعرض للظلم خلال فترة تواجده مع الزمالك.

باهر المحمدي

النادي : المصري

المصري

وقضى المحمدي فترة إعارة مع الزمالك في بداية مسيرته لم يشارك خلالها في أي مباراة.

وقال المحمدي عبر قناة النهار: "لدينا قائمة جيدة من اللاعبين حاليا ونركز على كل مباراة نشارك بها وهدفنا التواجد في المربع الذهبي والدور الثاني سيكون بمثابة مباريات كؤوس وفريقنا الحالي يستحق الحصول على بطولة".

أخبار متعلقة:
أحمد المحمدي يهاجم كاراجر بسبب صلاح: أنت عار والكل انتقدك خبر في الجول - جلسة منتظرة بين المصري وباهر المحمدي لتجديد التعاقد منير المحمدي: بيراميدز صعب مهمتنا في السوبر بغلق المساحات تشكيل المصري - هاشم أساسي على حساب المحمدي في مواجهة حرس الحدود

وأضاف "تعرضت للظلم في الزمالك، ميدو طلب ضمي للفريق بعد تدريبي في الزمالك وكان سني صغيرا ولكنه لم يستمر في تدريب الفريق ثم جاء أكثر من مدرب أجنبي ولكن لم أشارك حتى لا يطلب الإسماعيلي رقما كبيرا لانتقالي بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة".

ويحتل المصري حالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يتصدر مجموته بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك المحمدي حتى الآن في 12 مباراة بقميص المصري منذ بداية الموسم.

باهر المحمدي المصري
نرشح لكم
أحمد منصور: سنقاتل على كل بطولة.. وسنتأهل برفقة الزمالك في الكونفدرالية كامل أبو علي: أشكر نبيل الكوكي على ما يقدمه مع المصري.. وعلاقتنا بالأهلي جيدة وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها مران الزمالك - تأهيل الثلاثي المصاب استعدادا لحرس الحدود بكأس العاصمة يورتشيتش: هناك أندية لم تطبق عليها القانون في دوري الموسم الماضي اتحاد الكرة يتوصل لتسوية مع فيتوريا لإنهاء النزاع القضائي غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد لـ فيفا بيان – الزمالك يعلن التعاون مع النيابة العامة وثقته في الحلول لاستمرار النادي
أخر الأخبار
دوري NBA – نيويورك نيكس بطلا لكأس الإمارات بالفوز على سبيرز دقيقة | كرة سلة
كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي 2 دقيقة | كأس العرب
وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا لـ أولمبياد لوس أنجلوس 34 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي 50 دقيقة | كأس العرب
قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف ساعة | كأس العرب
المحمدي: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا هدفنا الموسم الحالي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519349/المحمدي-تعرضت-للظلم-في-الزمالك-وهذا-هدفنا-الموسم-الحالي