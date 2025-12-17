أحمد منصور: سنقاتل على كل بطولة.. وسنتأهل برفقة الزمالك في الكونفدرالية

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

المصري ضد سموحة

شدد أحمد أيمن منصور لاعب المصري على أن فريقه سيقاتل على كل بطولة سيشارك فيها خلال الموسم الحالي.

وقال منصور عبر قناة النهار: "كل لاعب يركز منذ بداية الموسم على هدفنا وتحدثنا مع نبيل الكوكي حول ذلك قبل بداية الموسم، هذا الفريق كان ينقصه التواجد في بورسعيد بدلا من التدريب في القاهرة وبالطبع إذا كنا نلعب المباريات في بورسعيد كان الأمر ليكون أفضل وأنا جربت اللعب في استاد بورسعيد".

وواصل "هدفنا هذا الموسم هو القتال على أي بطولة نشارك فيها".

وتابع "أرى أن المصري والزمالك سيتأهلان سويا من دور المجموعات في الكونفدرالية، وتعاهدنا على الوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأتم "مع تواجد كامل أبو علي لأول مرة أشعر بعدم وجود أي شيء ناقص بالنادي المصري سواء مستحقات أو زي أو سفريات أو معسكرات".

ويتواجد المصري حاليا بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يتصدر مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز في أول مباراتين.

