كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا

شدد هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي على أهمية الفوز بمواجهة الإمارات وختام كأس العرب في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الإماراتي غدا الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال رينار في مؤتمر صحفي: "سنلعب غدا أمام الإمارات على المركز الثالث من البطولة بطبيعة الحال ليست هذه المواجهة التي أردناها ولكن علينا التركيز ونتمكن من إنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن".

وأضاف "عندما نخسر نصف النهائي تكون المهمة أصعب أمام الجميع، علينا أن نكون مهنيين ونستعد ونفوز في المواجهة".

وشدد "البطولة جيدة والحضور في الملاعب كان ممتازا، لقد سررنا بالمشاركة في كأس العرب والأجواء في المباريات كان مميزا، لكننا غير سعيدين بأدائنا".

وواصل "لدي عقد وسأكمل مهمتي بعد نهاية البطولة، وإذا تم إخباري بإنهاء مهمتي سأرحل لمكان آخر وهذه هي كرة القدم".

وتسأل "نعلم أننا لم ننجح في العبور من نصف النهائي، والسؤال لماذا لم يحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ 2003؟".

وأكمل "أنا أعطي رأيي وأقترح الحلول، لكن أنا فقط مدرب المنتخب الأول، هناك مواهب كثيرة وعلينا العمل بشكل أكبر".

وأتم "اللاعبون يجب أن يكونوا فعالين في المشاركات المحلية، هناك فترة انتقلالات شتوية، واللاعبين يجب أن يعدوا أنفسهم لذلك جيدا، وكأس العالم بطولة مهمة ونحن نتابع ما يحصل وعلى اللاعبين أن يكونوا تنافسيين بشكل أكبر لتقديم السعودية بشكل أفضل في كأس العالم".

وخسر منتخب السعودية أمام الأردن بهدف دون رد، فيما خسر منتخب الإمارات ضد المغرب 3-0.

وتختتم غدا الخميس منافسات كأس العرب بمباراتي السعودية ضد الإمارات، والنهائي المرتقب بين المغرب والأردن.