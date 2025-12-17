كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب السعودية

شدد هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي على أهمية الفوز بمواجهة الإمارات وختام كأس العرب في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الإماراتي غدا الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال رينار في مؤتمر صحفي: "سنلعب غدا أمام الإمارات على المركز الثالث من البطولة بطبيعة الحال ليست هذه المواجهة التي أردناها ولكن علينا التركيز ونتمكن من إنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية كأس العرب - حارس المغرب: فخور بما وصلنا إليه.. والفضل لزملائي في خط الدفاع كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني

وأضاف "عندما نخسر نصف النهائي تكون المهمة أصعب أمام الجميع، علينا أن نكون مهنيين ونستعد ونفوز في المواجهة".

وشدد "البطولة جيدة والحضور في الملاعب كان ممتازا، لقد سررنا بالمشاركة في كأس العرب والأجواء في المباريات كان مميزا، لكننا غير سعيدين بأدائنا".

وواصل "لدي عقد وسأكمل مهمتي بعد نهاية البطولة، وإذا تم إخباري بإنهاء مهمتي سأرحل لمكان آخر وهذه هي كرة القدم".

وتسأل "نعلم أننا لم ننجح في العبور من نصف النهائي، والسؤال لماذا لم يحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ 2003؟".

وأكمل "أنا أعطي رأيي وأقترح الحلول، لكن أنا فقط مدرب المنتخب الأول، هناك مواهب كثيرة وعلينا العمل بشكل أكبر".

وأتم "اللاعبون يجب أن يكونوا فعالين في المشاركات المحلية، هناك فترة انتقلالات شتوية، واللاعبين يجب أن يعدوا أنفسهم لذلك جيدا، وكأس العالم بطولة مهمة ونحن نتابع ما يحصل وعلى اللاعبين أن يكونوا تنافسيين بشكل أكبر لتقديم السعودية بشكل أفضل في كأس العالم".

وخسر منتخب السعودية أمام الأردن بهدف دون رد، فيما خسر منتخب الإمارات ضد المغرب 3-0.

وتختتم غدا الخميس منافسات كأس العرب بمباراتي السعودية ضد الإمارات، والنهائي المرتقب بين المغرب والأردن.

كأس العرب المنتخب السعودي هيرفي رينار
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف كأس العرب - حارس المغرب: فخور بما وصلنا إليه.. والفضل لزملائي في خط الدفاع كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة 8 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (1)-(0) فلامنجو.. جوووول أووووووول 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا 33 دقيقة | أمم إفريقيا
رومانو: زيدان مرشح لتدريب فرنسا عقب كأس العالم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي – كريم فؤاد يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من توروب 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519347/كأس-العرب-مؤتمر-رينار-نريد-أفضل-مركز-ممكن-ولا-بد-من-مشاركة-فعالة-للاعبين-محليا