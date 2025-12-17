كامل أبو علي: أشكر نبيل الكوكي على ما يقدمه مع المصري.. وعلاقتنا بالأهلي جيدة

يرى كامل أبو علي رئيس النادي المصري ضرورة حدوث تغيير في منظومة كرة القدم المصرية.

وقال أبو علي عبر قناة النهار: "أؤمن بالانتماء، المصري هو نادي المدينة ووجوده في بورسعيد أمرا مهم والتواجد فيه بمثابة المسؤولية وطالما لدي القدرة يجب أن أقف بجوار فريقي ووضعنا الحالي ليس الأفضل ولكنه مطمئن".

وواصل "منظومة كرة القدم بحاجة إلى التغيير، كيف يتواجد 6 فرق جماهيرية فقط في الدوري والباقي من الشركات، شكلنا أصبح سيء والدوري لا طعم له".

وتابع "نادي الشركة الذي يصعد للدوري الممتاز يجب أن يحصل على مهلة لبناء ملعبه الخاص من أجل تطوير البنية التحتية لأنه على العكس يستأجر ملعب ليلعب به إذا أين الاستثمار في ذلك؟

وكشف "دخلنا من حقوق البث قليل جدا ونحصل عليه على أقساط ودخل المصري حاليا يعتمد على مساعدات من المحافظة ثم على دعمي الشخصي حتى راعي الفريق هو أنا، وجود أندية الشركات تضر الأندية الشعبية وأشعر بالتخوف على الأندية الشعبية لأن جميع الأندية الشعبية تمر بأزمات مالية حاليا فيما عدا الأهلي".

وأضاف "تابعت نبيل الكوكي وسألت عنه وأخبروني إنه شخص محترم جدا ويحب التحدي، ثم اجتمعت به ووافق وهو يعرف ظروف الفريق وأشكره على ما يقدمه مع الفريق وتقبله للأوضاع وأعده بتحسين الأوضاع خلال الأشهر المقبلة عقب انتهاء بناء الاستاد".

وأتم "علاقتي مميزة بمجلس إدارة النادي الأهلي وأتمنى عودة الأمور كالسابق وأتمنى أن نكون قد اقتربنا من بعضنا أكثر قبل رحيلي عن النادي وفتح صفحة جديدة وبالنهاية كلنا بلد واحد وأتمنى حدوث تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة وأتحدث دائما مع محمود الخطيب حول ذلك الأمر وعلاقتنا طيبة وطبيعية جدا".

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتصدر مجموعته بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في أول مباراتين.