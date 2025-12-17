كأس العرب - حارس المغرب: فخور بما وصلنا إليه.. والفضل لزملائي في خط الدفاع

أرجع المهدي بنعبيد حارس مرمى منتخب المغرب "ب" تألقه في كأس العرب إلى زملائه في خط الدفاع.

وتلقت شباك المغرب هدفا واحدات منذ انطلاق البطولة وحتى الوصول للمباراة النهائية.

وقال بنعبيد في تصريحات عبر صحيفة "المنتخب" المغربية: "استقبال هدف واحد حتى الآن؟ فخور بما حققته حتى الوصول إلى المباراة النهائية".

وأضاف "النتائج الإيجابية التي وصلنا إليها كانت بفضل جميع اللاعبين، وبخاصة زملائي في خط الدفاع الذين لعبوا دورا كبيرا في ذلك".

حارس الوداد المغرب استقبلت هدفا واحدا خلال 5 مباريات.

ويلعب المغرب ضد الأردن مساء الخميس ضمن نهائي كأس العرب.

وفاز المغرب على الإمارات 3-0 في نصف النهائي، فيما فاز منتخب الأردن على السعودية بهدف دون رد.