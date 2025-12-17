كأس العرب - حارس المغرب: فخور بما وصلنا إليه.. والفضل لزملائي في خط الدفاع
الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 11:19
كتب : FilGoal
أرجع المهدي بنعبيد حارس مرمى منتخب المغرب "ب" تألقه في كأس العرب إلى زملائه في خط الدفاع.
وتلقت شباك المغرب هدفا واحدات منذ انطلاق البطولة وحتى الوصول للمباراة النهائية.
وقال بنعبيد في تصريحات عبر صحيفة "المنتخب" المغربية: "استقبال هدف واحد حتى الآن؟ فخور بما حققته حتى الوصول إلى المباراة النهائية".
وأضاف "النتائج الإيجابية التي وصلنا إليها كانت بفضل جميع اللاعبين، وبخاصة زملائي في خط الدفاع الذين لعبوا دورا كبيرا في ذلك".
حارس الوداد المغرب استقبلت هدفا واحدا خلال 5 مباريات.
ويلعب المغرب ضد الأردن مساء الخميس ضمن نهائي كأس العرب.
وفاز المغرب على الإمارات 3-0 في نصف النهائي، فيما فاز منتخب الأردن على السعودية بهدف دون رد.
نرشح لكم
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب