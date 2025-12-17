ليكيب: ناديان فرنسيان يراقبان موقف كانتي مع اتحاد جدة

يحظى نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، باهتمام ناديين فرنسيين لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كانتي مع اتحاد جدة بنهاية المسوم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن موناكو وباريس إف سي يراقبان موقف نجولو مع اتحاد جدة السعودي.

وكان أنطوان أرناولت رئيس نادي باريس إف سي قد صرح أن ناديه كان قريبا من التعاقد مع كانتي قبل بداية الموسم الحالي لكن الاتحاد لم يوافق على رحيله.

في المقابل بدأت إدارة اتحاد جدة في التفاوض مع كاتي لتجديد تعاقده لموسم إضافي، لكنها تنتظر موافقة لجنة استقطاب اللاعبين السعودية.

وانضم كانتي لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب كانتي مع الاتحاد 95 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

وتوج اللاعب الفرنسي بثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم مع اتحاد جدة.