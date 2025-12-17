ليكيب: ناديان فرنسيان يراقبان موقف كانتي مع اتحاد جدة

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - كانتي

يحظى نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، باهتمام ناديين فرنسيين لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كانتي مع اتحاد جدة بنهاية المسوم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن موناكو وباريس إف سي يراقبان موقف نجولو مع اتحاد جدة السعودي.

أخبار متعلقة:
مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو قائمة فرنسا - عودة كانتي وشرقي وكولو مواني لمواجهتي حسم التأهل للمونديال اليوم: كانتي يعود لصفوف اتحاد جدة السعودي الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح

وكان أنطوان أرناولت رئيس نادي باريس إف سي قد صرح أن ناديه كان قريبا من التعاقد مع كانتي قبل بداية الموسم الحالي لكن الاتحاد لم يوافق على رحيله.

في المقابل بدأت إدارة اتحاد جدة في التفاوض مع كاتي لتجديد تعاقده لموسم إضافي، لكنها تنتظر موافقة لجنة استقطاب اللاعبين السعودية.

وانضم كانتي لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب كانتي مع الاتحاد 95 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

وتوج اللاعب الفرنسي بثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم مع اتحاد جدة.

كانتي اتحاد جدة الدوري السعودي الدوري الفرنسي
نرشح لكم
تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا برونو فيرنانديز: حزنت بسبب رغبة مانشستر يونايتد في رحيلي إلى السعودية القادسية يعلن تعاقده مع برندن رودجرز الرياضية: القادسية يتعاقد مع برندن رودجرز القادسية يعلن إقالة مدربه الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 الشرق الأوسط: الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال مقابل 7.5 مليار ريال
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة 8 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (1)-(0) فلامنجو.. جوووول أووووووول 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا 33 دقيقة | أمم إفريقيا
رومانو: زيدان مرشح لتدريب فرنسا عقب كأس العالم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي – كريم فؤاد يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من توروب 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519344/ليكيب-ناديان-فرنسيان-يراقبان-موقف-كانتي-مع-اتحاد-جدة