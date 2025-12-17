مواعيد مباريات الأربعاء 17 ديسمبر - نهائي إنتركونتينينتال.. وكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 10:23

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

تختتم اليوم بطولة كأس إنتركونتينينتال بالمباراة النهائية التي ستحسم اللقب.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر والقنوات الناقلة.

نهائي كأس إنتركونتينينتال

باريس سان جيرمان × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي × برينتفورد.. 9:30 مساء.

نيوكاسل × فولام.. 10:15 مساء.

كأس ملك إسبانيا

ليونيسا × ليفانتي.. 7:00 مساء.

أتلتيكو بالاريس × أتلتيكو مدريد.. 8:00 مساء.

راسينج سانتاندير × فياريال.. 8:00 مساء.

ويسكا × أوساسونا.. 8:00 مساء.

ألباسيتي × سيلتا فيجو.. 8:00 مساء.

تاليفيرا دي لارينا × ريال مدريد.. 10:00 مساء.

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس الرابطة الإنجليزية كأس إنتركونتيننتال مواعيد مباريات الأربعاء
