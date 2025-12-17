مواعيد مباريات الأربعاء 17 ديسمبر - نهائي إنتركونتينينتال.. وكأس الرابطة الإنجليزية
الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 10:23
كتب : FilGoal
تختتم اليوم بطولة كأس إنتركونتينينتال بالمباراة النهائية التي ستحسم اللقب.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر والقنوات الناقلة.
نهائي كأس إنتركونتينينتال
باريس سان جيرمان × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر سيتي × برينتفورد.. 9:30 مساء.
نيوكاسل × فولام.. 10:15 مساء.
كأس ملك إسبانيا
ليونيسا × ليفانتي.. 7:00 مساء.
أتلتيكو بالاريس × أتلتيكو مدريد.. 8:00 مساء.
راسينج سانتاندير × فياريال.. 8:00 مساء.
ويسكا × أوساسونا.. 8:00 مساء.
ألباسيتي × سيلتا فيجو.. 8:00 مساء.
تاليفيرا دي لارينا × ريال مدريد.. 10:00 مساء.
ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية.. 10:00 مساء.
