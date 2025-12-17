بحضور صلاح.. وزير الرياضة يجتمع مع لاعبي منتخب مصر قبل السفر للمغرب

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

والتقى وزير الشباب والرياضة بالجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على استعداداتهم، مقدّمًا التهنئة على الفوز أمام منتخب نيجيريا، والظهور بشكل مميز نال استحسان الجميع في المباراة الودية التي أُقيمت على استاد القاهرة.

وأكد الوزير ثقته في قدرة المنتخب على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بتاريخها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مشددًا على الدعم الكامل من الجماهير المصرية، وضرورة التحلي بالروح القتالية والانضباط، وبذل أقصى جهد من أجل المنافسة على اللقب.

وحضر الجلسة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد انتظامه في معسكر منتخب مصر.

وعقب استقبال وزير الشباب والرياضة داخل معسكر المنتخب الوطني، توجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مباشرة إلى مطار القاهرة، متجهًا إلى دولة قطر لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن يتوجه بعدها إلى المملكة المغربية للالتحاق ببعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت في استاد القاهرة ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وتعد المباراة هي الودية الوحيدة لمنتخب مصر قبل السفر إلى المغرب، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وسجل ثنائية الفراعنة في المباراة كل من محمود صابر ومصطفى محمد.