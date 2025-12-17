ظهور تير شتيجن الأول.. برشلونة يهزم جوادالاخارا ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة ضد جوادالاخارا

حسم فريق برشلونة تأهله إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التغلب على جوادالاخارا في دور الـ 32.

وتغلب برشلونة على جوادالاخارا بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة مارك أندري تير شتيجن للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وخاض تير شتيجن المباراة كاملة حتى نهايتها.

كما شهد اللقاء مشاركة كل من إريك جارسيا وفرينكي دي يونج ولامين يامال وفيرمين لوبيز وماركوس راشفورد في المباراة كاملة.

بينما لعب جول كوندي وبيدري وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي وجيرارد مارتين كبدلاء في الشوط الثاني.

وبات برشلونة خامس المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد كل من إلتشي وريال سوسيداد وفالنسيا وديبورتيفو لاكورونيا.

وسجل أندري كريستينسن وماركوس راشفورد ثنائية برشلونة في الدقيقتين 76 و90.

وينتظر برشلونة منافسه خلال القرعة المقرر لها خلال شهر من الآن.

وتقام منافسات ثمن النهائي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

برشلونة جوالاداخار كأس ملك إسبانيا
