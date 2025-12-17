إمام عاشور: لا أتعمد الإدعاء.. وإصابتي كادت تبعدني عن كرة القدم

وجه إمام عاشور رسالة للجماهير بعد مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيجيريا الودية.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

وكتب إمام عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الله أكرمني بالشفاء بعد فترة غياب وإصابتين، كانت مرحلة صعبة وكان من الممكن ألا أعود للعب كرة القدم مرة أخرى".

وأضاف "كل هذا جاء في بالي لحظة النشيد الوطني لمنتخب مصر، ولا أتعمد الإدعاء لأن ما ممرت به كان صعبا للغاية".

وشارك إمام عاشور أمام نيجيريا وذلك لأول مرة مع منتخب مصر منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

وفاز منتخب مصر على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت في استاد القاهرة ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وتعد المباراة هي الودية الوحيدة لمنتخب مصر قبل السفر إلى المغرب غدا الأربعاء، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وسجل ثنائية الفراعنة في المباراة كل من محمود صابر ومصطفى محمد.