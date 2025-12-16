ذا بيست - الكشف عن المصوتين لمحمد صلاح من المدربين وقادة المنتخبات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيارات قائدي ومدربي المنتخبات في التصويت لأفضل لاعب.

وشهد حفل ذا بيست هذا العام تتويج عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة متفوقًا على كيليان مبابي ولامين يامال.

واختار سبعة لاعبين، محمد صلاح في المركز الأول لجائزة الأفضل.

كما اختار سبعة مدربين آخرين محمد صلاح في المركز الأول.

وجاء تصويت المدربين وقادة المنتخبات لمحمد صلاح كالآتي:

اللاعبون

دومينيك سبوسلاي (المجر) - اختيار صلاح في المركز الأول

واتارا إندو (اليابان) - اختيار صلاح في المركز الأول

فيرجيل فان دايك (هولندا) - اختيار صلاح في المركز الأول

أندرو روبيرتسون (أسكتلندا) - اختيار صلاح في المركز الأول

رايموند جونيمبا (بابوا غينيا الجديدة) - اختيار صلاح في المركز الأول

أندرو ستيفانو (ساموا) - اختيار صلاح في المركز الأول

علي خصيف (الإمارات) - اختيار صلاح في المركز الأول

كونور برادلي (أيرلندا الشمالية) - اختيار صلاح في المركز الثاني

فيدور كيرنيتش (ليتوانيا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

ماثيو جوايلامير (مالطا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

يوسوف أومارو (النيجر) - اختيار صلاح في المركز الثاني

أماني أجوينالدو (الفلبين) - اختيار صلاح في المركز الثاني

سوجان بيريرا (سريلانكا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

إدين دجيكو (البوسنة والهرسك) - اختيار صلاح في المركز الثالث

هاري كين (إنجلترا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

برونو مانجا (الجابون) - اختيار صلاح في المركز الثالث

مراد الوحيشي (ليبيا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

سامو علي (المالديف) - اختيار صلاح في المركز الثالث

كريس وود (نيوزيلندا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

سالم الدوسري (السعودية) - اختيار صلاح في المركز الثالث

إلمان تاجاييف (تركمستان) - اختيار صلاح في المركز الثالث

أوتشو خالد (أوغندا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

المدربون

حسام حسن (مصر) - اختيار صلاح في المركز الأول

إيهاب أبو جزر (فلسطين) - اختيار صلاح في المركز الأول

بيني مكارثي (كينيا) - اختيار صلاح في المركز الأول

أليو سيسيه (ليبيا) - اختيار صلاح في المركز الأول

ديفيد موتا (بابوا غينيا الجديدة) - اختيار صلاح في المركز الأول

هيمير هالجريمسون (أيرلندا) - اختيار صلاح في المركز الأول

ديوت يورك (ترينداد وتوباجو) - اختيار صلاح في المركز الأول

بيدرو بريتو (كاب فيردي) - اختيار صلاح في المركز الثاني

جيس مارش (كندا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

كولين رو (جزر الكايمان) - اختيار صلاح في المركز الثاني

جياي شاو (الصين) - اختيار صلاح في المركز الثاني

زلاتكو داليتش (كرواتيا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

جوناثان مكينستري (جامبيا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

روس أوا (جوام) - اختيار صلاح في المركز الثاني

جمال سلامي (الأردن) - اختيار صلاح في المركز الثاني

أورمات أبدوكايموف (قيرغزستان) - اختيار صلاح في المركز الثاني

بيتر سكلاموفسكي (ماليزيا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

توم سينتفيت (مالي) - اختيار صلاح في المركز الثاني

إيميليو دي لياو (مالطا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

خافيير أجيري (المكسيك) - اختيار صلاح في المركز الثاني

كولين بنيامين (ناميبيا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

مايكل أونيل (أيرلندا الشمالية) - اختيار صلاح في المركز الثاني

ماريو مارينيكا (زيمبابوي) - اختيار صلاح في المركز الثاني

ميجيل أنخل جاموندي (تنزانيا) - اختيار صلاح في المركز الثاني

إلياس أحمد (أفغانستان) - اختيار صلاح في المركز الثالث

أيخان أباسوف (أذربيجان) - اختيار صلاح في المركز الثالث

دراجان تالايتش (البحرين) - اختيار صلاح في المركز الثالث

ميشيل فيندالي (برمودا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية) - اختيار صلاح في المركز الثالث

بيدرو بابلو (كوبا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

مارسيلو نيفيليف (الدومنيكان) - اختيار صلاح في المركز الثالث

ميساي كاسا (إثيوبيا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

لويس فيرناندو (جواتيمالا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

جينارو جاتوزو (إيطاليا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

كاليستو باسوا (مالاوي) - اختيار صلاح في المركز الثالث

ليليان بوبيسكو (مولدوفا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

كارليس كوادرات (الفلبين) - اختيار صلاح في المركز الثالث

أديل أمروتشي (رواندا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

ريكاردو مونسانتو (ساو تومي) - اختيار صلاح في المركز الثالث

ستيف كلارك (أسكتلندا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

محمد كالون (سيراليون) - اختيار صلاح في المركز الثالث

سامي طرابلسي (تونس) - اختيار صلاح في المركز الثالث

فينيسينشزو مونتيلا (تركيا) - اختيار صلاح في المركز الثالث

لارس هوب (فانواتو) - اختيار صلاح في المركز الثالث

نور الدين ولد علي (اليمن) - اختيار صلاح في المركز الثالث

موسيس سيتشوني (زامبيا) - اختيار صلاح في المركز الثالث