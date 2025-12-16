ذا بيست - الكشف عن اختيارات صلاح وحسام حسن للأفضل في العالم
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 22:58
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيارات قائدي ومدربي المنتخبات في التصويت لأفضل لاعب.
وفاز الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة ذا بيست للأفضل في العالم لعام 2025.
وجاءت اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب كالآتي:
1-محمد صلاح
2- عثمان ديمبيلي
3- كيليان مبابي
وجاءت اختيارات محمد صلاح قائد المنتخب كالآتي:
1-أشرف حكيمي
2- عثمان ديمبيلي
3- كيليان مبابي
وتفوق ديمبيلي على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ولامين يامال مهاجم برشلونة الإسباني في القائمة النهائية.
وكان ديمبيلي نجح في الفوز بجائزة بالون دور للأفضل في العالم الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول.
ويعد ديمبيلي ثاني فرنسي يتوج بالجائزة بعد زين الدين زيدان الذي توج بها 3 مرات أعوام 98 - 2000 - 2003.
