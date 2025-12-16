ذا بيست - الكشف عن اختيارات صلاح وحسام حسن للأفضل في العالم

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح برفقة حسام وإبراهيم حسن

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيارات قائدي ومدربي المنتخبات في التصويت لأفضل لاعب.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر ينهي الاستعداد لكأس الأمم بالفوز على نيجيريا وديا أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر الافتتاحية أمام زيمبابوي والقناة الناقلة تشكيل نيجيريا - إيوبي ولوكمان بديلان.. ومهاجم إشبيلية يقود الهجوم أمام مصر حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي

وفاز الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة ذا بيست للأفضل في العالم لعام 2025.

وجاءت اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب كالآتي:

1-محمد صلاح

2- عثمان ديمبيلي

3- كيليان مبابي

وجاءت اختيارات محمد صلاح قائد المنتخب كالآتي:

1-أشرف حكيمي

2- عثمان ديمبيلي

3- كيليان مبابي

وتفوق ديمبيلي على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ولامين يامال مهاجم برشلونة الإسباني في القائمة النهائية.

وكان ديمبيلي نجح في الفوز بجائزة بالون دور للأفضل في العالم الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول.

ويعد ديمبيلي ثاني فرنسي يتوج بالجائزة بعد زين الدين زيدان الذي توج بها 3 مرات أعوام 98 - 2000 - 2003.

ذا بيست محمد صلاح حسام حسن فيفا
نرشح لكم
إمام عاشور: لا أتعمد الإدعاء.. وإصابتي كادت تبعدني عن كرة القدم ذا بيست - الكشف عن المصوتين لمحمد صلاح من المدربين وقادة المنتخبات أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر الافتتاحية أمام زيمبابوي والقناة الناقلة منتخب مصر ينهي الاستعداد لكأس الأمم بالفوز على نيجيريا وديا استاد القاهرة يكشف لـ في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(1) نيجيريا.. فوز الفراعنة تشكيل نيجيريا - إيوبي ولوكمان بديلان.. ومهاجم إشبيلية يقود الهجوم أمام مصر
أخر الأخبار
إمام عاشور: لا أتعمد الإدعاء.. وإصابتي كادت تبعدني عن كرة القدم 6 دقيقة | منتخب مصر
ذا بيست - الكشف عن المصوتين لمحمد صلاح من المدربين وقادة المنتخبات 23 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا بيست - الكشف عن اختيارات ميسي في الأفضل.. وغياب رونالدو ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
ذا بيست - الكشف عن اختيارات صلاح وحسام حسن للأفضل في العالم ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر الافتتاحية أمام زيمبابوي والقناة الناقلة ساعة | أمم إفريقيا
منتخب مصر ينهي الاستعداد لكأس الأمم بالفوز على نيجيريا وديا 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519330/ذا-بيست-الكشف-عن-اختيارات-صلاح-وحسام-حسن-للأفضل-في-العالم