أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر الافتتاحية أمام زيمبابوي والقناة الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وتغلب منتخب مصر على نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل انطلاق أمم إفريقيا، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا في تمام الخامسة من مساء غدا الأربعاء.

موعد مباراة مصر أمام زيمبابوي

وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويقام اللقاء على ملعب أحرار بمدينة أغادير المغربية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويلعب منتخب مصر بعد مواجهة زيمبابوي أمام كل من جنوب إفريقيا ثم أنجولا على الترتيب.