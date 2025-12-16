منتخب مصر ينهي الاستعداد لكأس الأمم بالفوز على نيجيريا وديا

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 22:11

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب مصر - نيجيريا

فاز منتخب مصر على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت في استاد القاهرة ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وتعد المباراة هي الودية الوحيدة لمنتخب مصر قبل السفر إلى المغرب غدا الأربعاء، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وغاب عن منتخب مصر في المباراة كل من محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وإبراهيم عادل ورامي ربيعة.

وسجل ثنائية الفراعنة في المباراة كل من محمود صابر ومصطفى محمد.

وصف المباراة

Image

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 27 بهدف سجله محمود صابر بعد عرضية أرضية من زيزو.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى مصر من رأسية مصطفى محمد العائد للدفاع في رمية تماس لنيجيريا.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل منتخب نيجيريا هدف التعادل عن طريق شيدوزي أوازيم بعد خطأ من محمد الشناوي في إبعاد الكرة من ركلة حرة مباشرة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب.

في بداية الشوط الثاني سدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركنية.

ونجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 53 بعد هجمة مرتدة سريعة وتهيئة للكرة من زيزو، ليسدد مصطفى بقوة في الشباك النيجيرية.

وفي الدقيقة 55 أجرى حسام حسن 4 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من مصطفى شوبير وأسامة فيصل ومحمد حمدي وصلاح محسن، بدلا من الشناوي وإمام عاشور وأحمد فتوح ومصطفى محمد.

كما شارك محمد شحاتة ومهند لاشين ومصطفى فتحي بدلا من زيزو ومروان عطية ومحمود صابر.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب مصر بهدفين لهدف.

