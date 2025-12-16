كرة يد - هانوفر الألماني يتعاقد مع باستور بداية من الموسم المقبل

أعلن نادي هانوفر الألماني تعاقده مع خوان كارلوس باستور المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة اليد.

ورحل باستور عن قيادة منتخب مصر بعد نهاية تعاقده في يونيو الماضي.

ويتولى باستور قيادة فريق هانوفر الألماني بداية من الموسم المقبل ولمدة موسمين حتى صيف 2028.

وكان باستور قد حقق لقب بطولة إفريقيا كما حصد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة مع منتخب مصر.

ويتولى الإسباني تشافي باسكوال المدير الفني لـ فيزبريم المجري قيادة منتخب مصر في الوقت الحالي.

المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.