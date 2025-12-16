ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025

فاز الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة ذا بيست للأفضل في العالم لعام 2025.

وتفوق ديمبيلي على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ولامين يامال مهاجم برشلونة الإسباني في القائمة النهائية.

وكان ديمبيلي نجح في الفوز بجائزة بالون دور للأفضل في العالم الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول.

وقال ديمبيلي بعد فوزه بالجائزة "أود أن أشكر كل زملائي في الفريق، بما أن كرة القدم لعبة جماعية".

وأكمل "أود أن أشكر أسرتي التي كانت دائما خلفي، في المنزل وفي باريس سان جيرمان أشكر ناصر الخليفي رئيس النادي، والجهاز الفني.. اليوم أنا سعيد بتواجدي معكم".

وتواجد في القائمة الأولية كيليان مبابي، وفيتينيا، ولامين يامال، وأشرف حكيمي، وهاري كين، ورافينيا، وبيدري، ونونو مينديش، وكول بالمر، ومحمد صلاح.

بالإضافة إلى ذلك، يخلف فينيسيوس جونيور، وليو ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ولوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، الذين كانوا الفائزين منذ عام 2008.

ويعد ديمبيلي ثاني فرنسي يتوج بالجائزة بعد زين الدين زيدان الذي توج بها 3 مرات أعوام 98 - 2000 - 2003.

