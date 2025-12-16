ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025

فاز الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة ذا بيست للأفضل في العالم لعام 2025.

وتفوق ديمبيلي على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ولامين يامال مهاجم برشلونة الإسباني في القائمة النهائية.

وكان ديمبيلي نجح في الفوز بجائزة بالون دور للأفضل في العالم الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول.

وقال ديمبيلي بعد فوزه بالجائزة "أود أن أشكر كل زملائي في الفريق، بما أن كرة القدم لعبة جماعية".

وأكمل "أود أن أشكر أسرتي التي كانت دائما خلفي، في المنزل وفي باريس سان جيرمان أشكر ناصر الخليفي رئيس النادي، والجهاز الفني.. اليوم أنا سعيد بتواجدي معكم".

وتواجد في القائمة الأولية كيليان مبابي، وفيتينيا، ولامين يامال، وأشرف حكيمي، وهاري كين، ورافينيا، وبيدري، ونونو مينديش، وكول بالمر، ومحمد صلاح.

بالإضافة إلى ذلك، يخلف فينيسيوس جونيور، وليو ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ولوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، الذين كانوا الفائزين منذ عام 2008.

ويعد ديمبيلي ثاني فرنسي يتوج بالجائزة بعد زين الدين زيدان الذي توج بها 3 مرات أعوام 98 - 2000 - 2003.

2025 عثمان ديمبيلي

2024 فينيسيوس جونيور| رودري | جود بيلينجهام

2023 ليونيل ميسي | إيرلينج هالاند | كيليان مبابي

2022 - ليونيل ميسي | كيليان مبابي | كريم بنزيما

2021 - روبرت ليفاندوفسكي | ليونيل ميسي | محمد صلاح

2020 - روبرت ليفاندوفسكي | كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي

2019 - ليونيل ميسي | فيرجيل فان دايك | كريستيانو رونالدو

2018 - لوكا مودريتش | كريستيانو رونالدو | محمد صلاح

2017 - كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي | نيمار

2016 - كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي | أنتوان جريزمان

2015 - ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | نيمار

2014 - كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي | مانويل نوير

2013 - كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي | فرانك ريبيري

2012 - ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | أندريس إنييستا

2011 - ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | تشافي

2010 - ليونيل ميسي | أندريس إنييستا | تشافي

2009 - ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو | تشافي

2008 - كريستيانو رونالدو | ليونيل ميسي | فيرناندو توريس

2007 - كاكا | ليونيل ميسي | كريستيانو رونالدو

2006 - فابيو كانافارو | زين الدين زيدان | رونالدينيو

2005 - رونالدينيو | فرانك لامبارد | صامويل إيتو

2004 - رونالدينيو | تيري هنري | أندريه شيفشينكو

2003 - زين الدين زيدان | تيري هنري | رونالدو

2002 - رونالدو | أوليفر كان | زين الدين زيدان

2001- لويس فيجو | ديفيد بيكام | راؤول

2000 - زين الدين زيدان | لويس فيجو | ريفالدو

1999 - ريفالدو | ديفيد بيكام | جابرييل باتيستوتا

1998 - زين الدين زيدان | رونالدو | دافور شوكر

1997 - رونالدو | روبيرتو كارلوس | دينيس بيركامب وزين الدين زيدان

1996 - رونالدو | جورج ويا | آلان شيرر

1995 - جورج ويا | باولو مالديني | يورجن كلينسمان

1994 - روماريو | ستويشكوف | روبيرتو باجيو

1993 - روبيرتو باجيو | روماريو | دينيس بيركامب

1992 - ماركو فان باستن | ستويشكوف | توماس هسلر

1991 - لوثار ماتيوس | جان بيير بابان | جري لينيكر

عثمان ديمبيلي ذا بيست أفضل لاعب في العالم
