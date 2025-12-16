خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله

يدرس رضا هيكل لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة عددا من العروض بعدما أصبح لاعبا حرا.

وكشف رضا هيكل عن رحيله بشكل رسمي عن ناد حتا الإماراتي.

وعلم FilGoal.com أن رضا هيكل يدرس عروضا من الزمالك وفرق عربية وأخرى أوروبية قبل حسم مستقبله.

وارتبط اسم رضا هيكل خلال الوقت الحالي من العودة إلى الزمالك مجددا.

ومن المنتظر أن يحسم هيكل مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان حتا الإماراتي قد أعلن ضم ثنائي الزمالك السابق رضا هيكل ومحمد لعبة في أغسطس الماضي.

وسبق للثنائي اللعب بقميص الزمالك خلال السنوات الماضية ومنتخب مصر.

وتوج الزمالك بلقب البطولة العربية خلال الموسم الماضي بينما خسر لقبي الدوري وكأس مصر.