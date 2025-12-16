مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(1) نيجيريا.. فوز الفراعنة

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر - نيجيريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد نيجيريا الودية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مصر

ق 85: نزول مهند لاشين بدلا من مروان عطية

ق 68: نزول محمد شحاتة وخروج زيزو

ق 55: نزول أسامة فيصل ومحمد حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير بدلا من إمام عاشور وأحمد فتوح ومصطفى محمد ومحمد الشناوي

ق 53: جوووووول مصطفى محمد

ق 46: تسديدة من زيزو يتصدى لها الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 45+2: هدف التعادل

ق 40: الشناوي ينقذ كرة مصطفى محمد

ق 27: جووووووول محمود صابر والأول

انطلاق المباراة

منتخب مصر نيجيريا
