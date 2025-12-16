مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(1) نيجيريا.. فوز الفراعنة
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد نيجيريا الودية.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مصر
ق 85: نزول مهند لاشين بدلا من مروان عطية
ق 68: نزول محمد شحاتة وخروج زيزو
ق 55: نزول أسامة فيصل ومحمد حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير بدلا من إمام عاشور وأحمد فتوح ومصطفى محمد ومحمد الشناوي
ق 53: جوووووول مصطفى محمد
ق 46: تسديدة من زيزو يتصدى لها الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 45+2: هدف التعادل
ق 40: الشناوي ينقذ كرة مصطفى محمد
ق 27: جووووووول محمود صابر والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
إمام عاشور: لا أتعمد الإدعاء.. وإصابتي كادت تبعدني عن كرة القدم ذا بيست - الكشف عن المصوتين لمحمد صلاح من المدربين وقادة المنتخبات أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية ذا بيست - الكشف عن اختيارات صلاح وحسام حسن للأفضل في العالم أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر الافتتاحية أمام زيمبابوي والقناة الناقلة منتخب مصر ينهي الاستعداد لكأس الأمم بالفوز على نيجيريا وديا استاد القاهرة يكشف لـ في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب تشكيل نيجيريا - إيوبي ولوكمان بديلان.. ومهاجم إشبيلية يقود الهجوم أمام مصر