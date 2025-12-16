ذا بيست – الثالثة على التوالي مع بالكرة الذهبية.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:47

كتب : FilGoal

أيتانا بونماتي - لاعبة سيدات برشلونة مع الكرة الذهبية

فازت أيتانا بونماتي نجمة منتخب إسبانيا وبرشلونة بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقام حفل "ذا بيست" 2025 في الدوحة عاصمة قطر.

وحصدت أيتانا بونماتي جائزة "ذا بيست" للعام الثالث على التوالي، لتجمع بين جائزة "ذا بيست" وجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة الثالثة على التوالي.

أخبار متعلقة:
ذا بيست – لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم ذا بيست - غياب محمد صلاح ومبابي عن التشكيل الأفضل لعام 2025

وتعاني أيتانا من إصابة في الوقت الحالي وهي عبارة عن كسر في عظمة الشظية للقدم اليسرى، وتغيب بسببها عن الملاعب لفترة طويلة.

بونماتي البالغة من العمر 27 عاما ظهرت لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في عام 2016.

وفازت مع برشلونة بالدوري الإسباني 6 مرات. ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كما فازت مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم سنة 2023.

في الحفل ذاته فازت الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا بجائزة أفضل مدربة في العالم.

ذا بيست أيتانا بونماتي برشلونة
نرشح لكم
ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025 ذا بيست – لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم ذا بيست - غياب محمد صلاح ومبابي عن التشكيل الأفضل لعام 2025 حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي جوارديولا: لا أعرف مدة غياب دوكو.. وسنفقد مرموش وآيت نوري انتهت - حفل ذا بيست للأفضل في العالم.. ديمبيلي الأفضل في العالم كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر إنريكي: النهائي ضد فلامنجو يحتاج للتركيز.. وهذا موقف حكيمي سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير
أخر الأخبار
استاد القاهرة يكشف لـ في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب ساعة | أمم إفريقيا
كرة يد - هانوفر الألماني يتعاقد مع باستور بداية من الموسم المقبل ساعة | كرة يد
ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله ساعة | كرة طائرة
مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(1) نيجيريا.. خروج زيزو ساعة | منتخب مصر
ذا بيست – الثالثة على التوالي مع بالكرة الذهبية.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل نيجيريا - إيوبي ولوكمان بديلان.. ومهاجم إشبيلية يقود الهجوم أمام مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519322/ذا-بيست-الثالثة-على-التوالي-مع-بالكرة-الذهبية-أيتانا-بونماتي-أفضل-لاعبة-في-العالم