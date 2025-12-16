ذا بيست – الثالثة على التوالي مع بالكرة الذهبية.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم

فازت أيتانا بونماتي نجمة منتخب إسبانيا وبرشلونة بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقام حفل "ذا بيست" 2025 في الدوحة عاصمة قطر.

وحصدت أيتانا بونماتي جائزة "ذا بيست" للعام الثالث على التوالي، لتجمع بين جائزة "ذا بيست" وجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة الثالثة على التوالي.

وتعاني أيتانا من إصابة في الوقت الحالي وهي عبارة عن كسر في عظمة الشظية للقدم اليسرى، وتغيب بسببها عن الملاعب لفترة طويلة.

بونماتي البالغة من العمر 27 عاما ظهرت لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في عام 2016.

وفازت مع برشلونة بالدوري الإسباني 6 مرات. ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كما فازت مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم سنة 2023.

في الحفل ذاته فازت الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا بجائزة أفضل مدربة في العالم.