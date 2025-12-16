أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

لامين كمارا - نهضة بركان

مامادو كامارا

النادي : نهضة بركان

السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم استدعاء مامادو لامين كامارا لاعب وسط نهضة بركان المغربي إلى قائمة المنتخب المشارك في كأس أمم إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد تأكد غياب إيلاي كامارا ظهير أيمن إندرلخت البلجيكي.

وكان إيلاي قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة أندرلخت أمام سانت تروند يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري البلجيكي.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وكشف الاتحاد السنغالي عن دخول مامادو لامين كامارا الذي كان ضمن قائمة اللاعبين الاحتياطيين إلى القائمة الأساسية.

وذلك من أجل أن يحل بدلا من إيلاي كامارا الذي تم استبعاده بسبب الإصابة.

قبل أيام، أعلن بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال قائمة مكونة من 28 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

وشهدت القائمة استدعاء إبراهيم مبابي لاعب باريس سان جيرمان وصاحب الـ 17 ربيعا للقائمة والذي يشغل مركز الجناح كأصغر لاعب في القائمة.

وضمت القائمة 8 لاعبين فازوا بلقب أمم إفريقيا 2021 هم إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وساديو ماني وبولاي ديا وحبيب ديالو وعبدولاي سيك وإدريسا جانا جاي وإسماعيلا سار.

وجاءت قائمة أسود التيرانجا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) موري دياو )لو هافر الفرنسي) يفين ضيوف (نيس الفرنسي)

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) موسى نياكتي (ليون الفرنسي) الحاجي ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) خيربين دياتا (موناكو الفرنسي) مامادو سار (ستراسبورج الفرنسي) إسماعيل جاكوبس (جالاتاسراي التركي) أنتوني ميندي (نيس الفرنسي) عبدولاي سيك.

الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) لامين كامارا (موناكو الفرنسي) حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) بابي جاي (فياريال الإسباني) بابي ماتار سار (توتنام الإنجليزي) باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - مامادو لامين كامارا (نهضة بركان المغربي).

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ الألماني) إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي) شريف ندياي (سامسونسبور التركي) إليمان ندياي (إيفرتون الإنجليزي) حبيب ديالو (ميتز الفرنسي) إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان الفرنسي) شيخ سابالي (ميتز الفرنسي) أساني دياو (كومو الإيطالي)

ويتواجد منتخب السنغال على رأس المجموعة الرابعة رفقة الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وتعد تلك المشاركة رقم 18 للسنغال في البطولة التي تحمل لقبها مرة واحدة جاءت في 2021 على حساب منتخب مصر.

وودع منتخب السنغال النسخة الماضية من ثمن النهائي على يد كوت ديفوار.

أمم إفريقيا السنغال لامين كامارا نهضة بركان
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
