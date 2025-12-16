تشكيل نيجيريا - إيوبي ولوكمان بديلان.. ومهاجم إشبيلية يقود الهجوم أمام مصر

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيل النسور لمواجهة مصر وديا على استاد القاهرة استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية إلى جانب تونس وأوغندا وتنزانيا.

ويبدأ المنتخب النيجيري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي)

الدفاع: برايت أوسي صامويل (برمنجهام سيتي الإنجليزي) - تشيدوزي أوازيم (نانت الفرنسي) - زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – إيجوه أوجبو (سلافيا براج التشيكي)

الوسط: فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) - فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو الإيطالي) - إبنيزر أكينساميرو (بيزا الإيطالي)

الهجوم: شيديرا إيجوك (إشبيلية الإسباني) - بول أوناتشو (طرابوزن سبور التركي) - بول أونواتشو (ساوثامبتون الإنجليزي)

ويجلس على مقاعد البدلاء إيوبي نجم فولام الإنجليزي، وأديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا، ونديدي لاعب وسط إيفرتون.