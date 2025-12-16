ذا بيست – لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:38
كتب : FilGoal
فاز الإسباني لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم، وذلك في حفل "ذا بيست" لتوزيع جوائز الأفضل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويقام حفل "ذا بيست" في الدوحة عاصمة قطر.
وحصل لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على الجائزة لأول مرة في مسيرته.
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي فائز بالجائزة في عام 2024 الماضي.
وتوج لويس إنريكي بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.
كما فاز قبل عدة شهور بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل مدرب في العالم.
