انتهت - حفل ذا بيست للأفضل في العالم.. ديمبيلي الأفضل في العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل "The Best" السنوية لعام 2025 والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع الجوائز.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء أفضل لاعبين ومدربين لعام 2025 خلال عشاء احتفال بحضور أكثر من 800 شخصية من بينهم رئيس الفيفا، وأساطير كرة القدم، وممثلو الاتحادات الوطنية وعدد من رموز اللعبة حول العالم.

وشارك المشجعون في اختيار الفائزين، حيث تخطت الأصوات 16 مليون صوت للعديد من الجوائز، وذلك عبر نظام تصويت بين الجماهير، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية، وممثلي الإعلام.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في العالم.

* أفضل لاعب

الفرنسي عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم متفوقا على كيليان مبابي ولامين يامال.

* أفضل لاعبة في العالم

أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة أفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة على التوالي

* التشكيل المثالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - باتشو ويليان - فيرجيل فان دايك - نونو مينديش

الوسط: كول بالمر - جود بيلينجهام - فيتينا

الهجوم: بيدري - لامين يامال - عثمان ديمبيلي

* أفضل مدرب:

الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أفضل مدرب لعام 2025 متفوقا على الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، والألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة.

* أفضل مدربة:

الهولندية سارينا ويجمان المدير الفني لمنتخب إنجلترا أفضل مدربة لعام 2025