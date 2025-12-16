انتهت - حفل ذا بيست للأفضل في العالم.. ديمبيلي الأفضل في العالم

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

ذا بيست - جوائز فيفا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل "The Best" السنوية لعام 2025 والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع الجوائز.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: لا أعرف مدة غياب دوكو.. وسنفقد مرموش وآيت نوري مرموش يعلن التحدي: مصر ستفوز بالأمم الإفريقية وكأس العالم كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر إنريكي: النهائي ضد فلامنجو يحتاج للتركيز.. وهذا موقف حكيمي

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء أفضل لاعبين ومدربين لعام 2025 خلال عشاء احتفال بحضور أكثر من 800 شخصية من بينهم رئيس الفيفا، وأساطير كرة القدم، وممثلو الاتحادات الوطنية وعدد من رموز اللعبة حول العالم.

وشارك المشجعون في اختيار الفائزين، حيث تخطت الأصوات 16 مليون صوت للعديد من الجوائز، وذلك عبر نظام تصويت بين الجماهير، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية، وممثلي الإعلام.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في العالم.

------------------

* أفضل لاعب

الفرنسي عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم متفوقا على كيليان مبابي ولامين يامال.

* أفضل لاعبة في العالم

أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة أفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة على التوالي

* التشكيل المثالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - باتشو ويليان - فيرجيل فان دايك - نونو مينديش

الوسط: كول بالمر - جود بيلينجهام - فيتينا

الهجوم: بيدري - لامين يامال - عثمان ديمبيلي

* أفضل مدرب:

الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أفضل مدرب لعام 2025 متفوقا على الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، والألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة.

* أفضل مدربة:

الهولندية سارينا ويجمان المدير الفني لمنتخب إنجلترا أفضل مدربة لعام 2025

ذا بيست محمد صلاح الأفضل في العالم
نرشح لكم
ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025 ذا بيست – الثالثة على التوالي مع بالكرة الذهبية.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم ذا بيست – لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم ذا بيست - غياب محمد صلاح ومبابي عن التشكيل الأفضل لعام 2025 حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي جوارديولا: لا أعرف مدة غياب دوكو.. وسنفقد مرموش وآيت نوري كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر إنريكي: النهائي ضد فلامنجو يحتاج للتركيز.. وهذا موقف حكيمي سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير
أخر الأخبار
استاد القاهرة يكشف لـ في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب ساعة | أمم إفريقيا
كرة يد - هانوفر الألماني يتعاقد مع باستور بداية من الموسم المقبل ساعة | كرة يد
ذا بيست - الفرنسي الثاني.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله ساعة | كرة طائرة
مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(1) نيجيريا.. 4 تبديلات من العميد ساعة | منتخب مصر
ذا بيست – الثالثة على التوالي مع بالكرة الذهبية.. أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل نيجيريا - إيوبي ولوكمان بديلان.. ومهاجم إشبيلية يقود الهجوم أمام مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519314/انتهت-حفل-ذا-بيست-للأفضل-في-العالم-ديمبيلي-الأفضل-في-العالم