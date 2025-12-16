كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر فيليبي لويس: إنريكي أفضل مدير فني في العالم

يرى فيليبي لويس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي أن مواجهة باريس سان جيرمان ستكون مختلفة في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

المباراة ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي مساء الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر.

وشدد فيليبي على أن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان هو الأفضل في العالم بعد تتويجه بكل الألقاب الممكنة.

وقال فيليبي لويس المدير الفني لفريق فلامنجو عبر المؤتمر الصحفي: "عندما نتحدث عن فلامنجو الآن فهو فريق جيد، لكن لم يسبق لنا مواجهة باريس سان جيرمان في مثل هذه المناسبة من قبل".

وتابع "لويس إنريكي أفضل مدير فني في العالم وتوج بكل الألقاب الممكنة الموسم الماضي، ويقدّم أداء رائعا جدا".

واختتم تصريحاته "لعبت أمام لويس إنريكي من قبل كلاعب عندما كان في برشلونة، لكن الآن أعتقد الأمور مختلفة".

ويلعب سان جيرمان نهائي كأس إنتركونتنينال بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا.

فيما تأهل فلامنجو بعدما عبر عقبة كروز أزول في كأس الأمريكتين، ثم عقبة بيراميدز بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.