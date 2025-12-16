ذا بيست - متفوقا على عمرو ناصر.. هدف مونتيل يتوج بجائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتويج سانتياجو مونتييل لاعب إندبنديينتي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

وتقام مساء اليوم الثلاثاء في الدوحة حفل جوائز ذا بيست لتقديم جوائز الأفضل في عام 2025.

وحصل مونتيل على جائزة أفضل هدف في عام 2025 والذي سجله ضد إندبنديينتي ريفادافيا.

وسجل مونتييل هدفه بمقصية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

وأصبح مونتييل ثاني أرجنتيني يتوج بالجائزة على التوالي بعد هدف أليخاندرو جارناتشو مع مانشستر يونايتد خلال العام الماضي.

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️ Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

كما أصبح مونتييل ثالث أرجنتيني يتوج بالجائزة في التاريخ.

وتفوق هدف مونتيال على أكثر من مرشح أبرزهم عمرو ناصر لاعب الزمالك والذي ترشح بهدفه بمقصية مع فاركو ضد الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وقال مونتييل عبر موقع فيفا: "لم أفكر في طريقة تسجيلي، فقط سددت الكرة".

وجاءت الأهداف التي رشحت للفوز بالجائزة كالتالي

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول