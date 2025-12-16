ذا بيست - متفوقا على عمرو ناصر.. هدف مونتيل يتوج بجائزة بوشكاش

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

جونزالو مونتييل - إندبنديينتي ريفادافيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتويج سانتياجو مونتييل لاعب إندبنديينتي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

وتقام مساء اليوم الثلاثاء في الدوحة حفل جوائز ذا بيست لتقديم جوائز الأفضل في عام 2025.

وحصل مونتيل على جائزة أفضل هدف في عام 2025 والذي سجله ضد إندبنديينتي ريفادافيا.

وسجل مونتييل هدفه بمقصية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مونتييل ثاني أرجنتيني يتوج بالجائزة على التوالي بعد هدف أليخاندرو جارناتشو مع مانشستر يونايتد خلال العام الماضي.

كما أصبح مونتييل ثالث أرجنتيني يتوج بالجائزة في التاريخ.

وتفوق هدف مونتيال على أكثر من مرشح أبرزهم عمرو ناصر لاعب الزمالك والذي ترشح بهدفه بمقصية مع فاركو ضد الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وقال مونتييل عبر موقع فيفا: "لم أفكر في طريقة تسجيلي، فقط سددت الكرة".

وجاءت الأهداف التي رشحت للفوز بالجائزة كالتالي

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

سانتياجو مونتييل بوشكاش ذا بيست
