غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد لـ فيفا

كشف وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة، عن استحقاق حصول النادي على أكثر من 90 ألف دولار كحق رعاية إمام عاشور.

وقال خليل عبر قناة أون E: "أعترض على مقولة إن غزل المحلة هو ملك التعادلات، لأننا فزنا بالفعل في 3 أو 4 مباريات، ولكننا أقوى خط دفاع، والدوري هذا الموسم استثنائي، وكل مدرب يبحث عن أفضل طريقة لتجميع النقاط، وهدف علاء عبد العال هو عدم الخسارة إذا لم يحقق الفوز".

وواصل: "هناك مفاوضات لضم يحيى زكريا، ولكن لم يصلنا أي عرض رسمي حتى الآن".

وتابع: "طلبنا من الاتحاد الدولي حقوق الرعاية الخاصة بانتقال إمام عاشور إلى الأهلي، وكان من المفترض أن نحصل على أكثر من 90 ألف دولار منذ 6 أشهر، والمبلغ يزيد مع الوقت، ولن نشكو الأهلي لأن العلاقة بيننا طيبة، ولكن حقنا يجب أن نحصل عليه من قبل فيفا، لأنها حقوق رعاية وليست قيمة انتقال".

وكشف: "تقدمنا بشكوى ضد شباب بلوزداد لعدم حصولنا على 600 ألف دولار قيمة انتقال محمد بن حمودة لهم".

وأضاف: "ناصر منسي لاعب كبير، وإذا انضم لغزل المحلة سيشكل إضافة كبيرة لنا".

ويحتل غزل المحلة حاليًا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.