ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان السابق بجائزة أفضل حارس في العالم 2025 من ذا بيست.

وسيقام الحفل في الدوحة بقطر مساء اليوم الثلاثاء.

وتمكن دوناروما من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع 6 حراس مرمى آخرين.

أخبار متعلقة:
جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم ذا بيست - فيفا يكشف موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في الدوحة ذا بيست - صلاح وحبيبة صبري مرشحان لتشكيل العام من فيفا ذا بيست - صلاح ومدرب مصر السابق وجماهير زاخو العراقي مرشحون لجوائز فيفا في 2025

وحصل دوناروما على الثلاثية في الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان، إذ توج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وانتقل الحارس البالغ من العمر 26 عاما. إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو.

وكان الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا قد حصل على الجائزة في العام الماضي.

قائمة المرشحين كانت كالتالي:

أليسون بيكر – ليفربول والبرازيل

تيبو كورتوا – ريال مدريد وبلجيكا

جانلويجي دوناروما – باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإيطاليا

إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا والأرجنتين

مانويل نوير – بايرن ميونيخ وألمانيا

دافيد رايا – أرسنال وإسبانيا

يان سومر – إنتر وسويسرا

فوتشنيك تشيزني – برشلونة وبولندا

دوناروما ذا بيست باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
نرشح لكم
استاد لوسيل يستضيف نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين.. وموعد المباراة السوبر الإيطالي - مؤتمر مدرب بولونيا: ليس لدينا ما نخسره أمام إنتر.. وهذا موقف إيموبيلي تقرير: إنتر يستهدف جناح روما بعد خضوع دومفريس للجراحة تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد الـ 750 في مسيرة مورينيو.. بنفيكا يتأهل لربع نهائي كأس البرتغال
أخر الأخبار
كرة يد - المصري الأول.. مهاب سعيد ينضم لـ كيل الألماني 53 دقيقة | كرة يد
أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات ساعة | كأس العرب
مدرب الزمالك السابق.. أوسوريو يخوض تجربته الثالثة في البرازيل ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - عدد البدلاء وشهادة لـ صلاح.. تفاصيل اجتماع كاف التنظيمي لـ منتخب مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
مباشر نهائي كأس العرب - الأردن (2)-(2) المغرب.. إلى شوطين إضافيين 2 ساعة | كأس العرب
تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن 2 ساعة | كأس العرب
رومانو: برشلونة أبدى اهتمام جادا لضم حمزة عبد الكريم.. ولا يوجد اتفاق نهائي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519294/ذا-بيست-دوناروما-يتوج-بجائزة-أفضل-حارس-في-العالم