ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم

توج الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان السابق بجائزة أفضل حارس في العالم 2025 من ذا بيست.

وسيقام الحفل في الدوحة بقطر مساء اليوم الثلاثاء.

وتمكن دوناروما من الفوز بالجائزة بعد منافسة مع 6 حراس مرمى آخرين.

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

وحصل دوناروما على الثلاثية في الموسم الماضي رفقة باريس سان جيرمان، إذ توج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وانتقل الحارس البالغ من العمر 26 عاما. إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو.

وكان الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا قد حصل على الجائزة في العام الماضي.

قائمة المرشحين كانت كالتالي:

أليسون بيكر – ليفربول والبرازيل

تيبو كورتوا – ريال مدريد وبلجيكا

جانلويجي دوناروما – باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإيطاليا

إيمليانو مارتينيز – أستون فيلا والأرجنتين

مانويل نوير – بايرن ميونيخ وألمانيا

دافيد رايا – أرسنال وإسبانيا

يان سومر – إنتر وسويسرا

فوتشنيك تشيزني – برشلونة وبولندا