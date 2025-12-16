مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون

هاجم جيانلوكا مانشيني لاعب روما منافسه جاكوبو رامون مدافع كومو بعد المشاجرة التي حدثت في مباراة الفريقين.

وفاز روما على خصمه كومو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الإيطالي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "كان هناك احتكاك مع جاكوبو رامون وهذا أمر طبيعي، لكنه نهض وأمسكني من رقبتي".

وأضاف "عندما كنت في عمر العشرين مثله كنت أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر منه، وإلا لكنت تلقيت صفعة في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس".

وأنهى حديثه قائلا: "طلبت منه الهدوء لكنه واصل الاعتراض، الأمر الآن أصبح من الماضي".

وتعاقد كومو مع اللاعب الإسباني في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

وحقق الجيالوروسي الفوز في بطولة الدوري أخيرا بعد خسارتين متتاليتين من نابولي وكالياري بنفس النتيجة بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر تلقى كومو الهزيمة الثانية تواليا بعدما خسر من إنتر بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز وصل روما للنقطة 30 في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد كومو عند النقطة 24 في المركز السابع.