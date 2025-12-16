لافاش كي ري راعيًا رسميًا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وتطلق حملة تفاعلية في مصر

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 13:49

كتب : محمود صلاح

لافاش كي ري راعيا رسميا لأمم إفريقيا

أعلنت العلامة التجارية «لافاش كي ري»، التابعة لمجموعة بل، توقيع شراكة رسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لتكون راعيًا رسميًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال احتفالية رسمية أقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بحضور قيادات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومجموعة بل، ليُربط شعار «البقرة الضاحكة» رسميًا بأكبر حدث كروي في القارة الإفريقية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية مجموعة بل لتعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية، حيث تمتد الرعاية لتشمل عددًا من الدول من بينها مصر، المغرب، الجزائر، كوت ديفوار، السنغال، وجنوب إفريقيا.

وفي السوق المصري، أعلنت «لافاش كي ري مصر» إطلاق حملة تفاعلية كبرى احتفالًا بالبطولة، تمنح المستهلكين فرصة المشاركة في أجواء كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتتضمن الحملة جوائز متعددة، يأتي في مقدمتها جائزة كبرى تتمثل في رحلة كاملة لحضور إحدى مباريات البطولة، تشمل تكاليف السفر والإقامة، إلى جانب جائزة ثانية عبارة عن تذاكر لحضور مباراة افتتاح المنتخب المصري يوم 22 ديسمبر.

كما توفر الحملة فرصًا حصرية لعدد من كبار الموزعين والتجار للفوز بتذاكر المباريات، ضمن برنامج تحفيزي خاص لدعم المنتخب الوطني خلال البطولة.

وتمتد الأنشطة التفاعلية إلى محال التجزئة بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال سحوبات أسبوعية تتيح للمستهلكين الفوز بجوائز نقدية، أو تذاكر لمباريات البطولة، بالإضافة إلى هدايا حصرية تحمل شعار كأس الأمم الإفريقية.

وفي تصريحات له، قال هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق إفريقيا "فخورون بأن تكون لافاش كي ري مصر جزءًا من بطولة بحجم كأس الأمم الإفريقية، التي تجمع شعوب القارة وتعكس شغف الملايين بكرة القدم".

وأضاف "مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا لمجموعة بل منذ أكثر من 25 عامًا، ورعايتنا للبطولة تمثل امتدادًا طبيعيًا لعلاقتنا القوية بالمستهلكين، وفرصة للتواصل مع الجماهير عبر حدث رياضي يحمل قيمة ثقافية كبيرة".

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخبات القارة الإفريقية.

كأس أمم إفريقيا لافاش كي ير
