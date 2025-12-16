الكاميرون توافق على انضمام مهاجم ليفركوزن للمعسكر يوم انطلاق أمم إفريقيا

تقرر انضمام الكاميروني كريستيان كوفان مهاجم باير ليفركوزن لمعسكر منتخب بلاده قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وذكر موقع lequipe 237 أن نادي باير ليفركوزن توصل لاتفاق مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقضي بالسماح لكوفاني بالالتحاق بصفوف المنتخب عقب لقاء فريقه ضد لايبزيج السبت المقبل.

وأضاف أن النادي نسق مع وكيل أعمال اللاعب وتواصل مع الاتحاد الكاميروني من أجل السماح للاعب بالبقاء حتى لقاء السبت ضد لايبزيج.

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

وجاءت قائمة الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (رويال يونيو سان جيلوا) – ديبيس إيباسي (دينامو) – سيمون نجاباندوتنبو (مونبيلييه) – إدوارد سومبانج (كولومب)

الدفاع: كريستوفر ووه (سبارتاك موسكو) – جونيور بابتيست تشامادو (ستوك سيتي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز) – دارلين يونجوا (لوريان) – جيرزينو نيامسي (لوكوموتيف موسكو) – محمدو ناجيدا (استاد رين) – جان تشارليس كاستيليتو (الدحيل) – جونيور صاويل كوتو (جينت) – فلافين إنزو بويومو (أوساسونا) – جونيور دينا إبيمبي (بريست)

وسط الملعب: أوليفييه كيمين (باشاكشاهير) – كارلوس باليبا (برايتون) – مارتن ندزيي (رابيد فيينا) – أرثر أفوم (لوريان) – فيديل بريس أمبينا (فاليرينجا)

الهجوم: دانيني ناماسو (أوكسير) – براين مبومو (مانشستر يونايتد) – جان أونانا (جنوى) – كريستيان باسوجوج – جورجيس كيفن نكوندو (الدرعية) – كارل إيتا إيونج (ليفانتي) – كريستيان كوفان (باير ليفركوزن) – سيرجي باتريك سوكو (ألميريا) – فرانك ماجري (تولوز)

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار والموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.