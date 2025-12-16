الكاميرون توافق على انضمام مهاجم ليفركوزن للمعسكر يوم انطلاق أمم إفريقيا

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

تقرر انضمام الكاميروني كريستيان كوفان مهاجم باير ليفركوزن لمعسكر منتخب بلاده قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وذكر موقع lequipe 237 أن نادي باير ليفركوزن توصل لاتفاق مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يقضي بالسماح لكوفاني بالالتحاق بصفوف المنتخب عقب لقاء فريقه ضد لايبزيج السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - استبعاد مدافع السنغال من قائمة البطولة أمم إفريقيا - ضربة موجعة للجابون بإصابة أوباميانج وغيابه أمام الكاميرون فابريجاس: مدرب السنغال يثير مخاوف دياو.. وأعتذر لمشاركته ضد روما أمين عمر وأبو الرجال ضمن طاقم تحكيم نهائي إنتركونتنينتال

وأضاف أن النادي نسق مع وكيل أعمال اللاعب وتواصل مع الاتحاد الكاميروني من أجل السماح للاعب بالبقاء حتى لقاء السبت ضد لايبزيج.

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

Image

وجاءت قائمة الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (رويال يونيو سان جيلوا) – ديبيس إيباسي (دينامو) – سيمون نجاباندوتنبو (مونبيلييه) – إدوارد سومبانج (كولومب)

الدفاع: كريستوفر ووه (سبارتاك موسكو) – جونيور بابتيست تشامادو (ستوك سيتي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز) – دارلين يونجوا (لوريان) – جيرزينو نيامسي (لوكوموتيف موسكو) – محمدو ناجيدا (استاد رين) – جان تشارليس كاستيليتو (الدحيل) – جونيور صاويل كوتو (جينت) – فلافين إنزو بويومو (أوساسونا) – جونيور دينا إبيمبي (بريست)

وسط الملعب: أوليفييه كيمين (باشاكشاهير) – كارلوس باليبا (برايتون) – مارتن ندزيي (رابيد فيينا) – أرثر أفوم (لوريان) – فيديل بريس أمبينا (فاليرينجا)

الهجوم: دانيني ناماسو (أوكسير) – براين مبومو (مانشستر يونايتد) – جان أونانا (جنوى) – كريستيان باسوجوج – جورجيس كيفن نكوندو (الدرعية) – كارل إيتا إيونج (ليفانتي) – كريستيان كوفان (باير ليفركوزن) – سيرجي باتريك سوكو (ألميريا) – فرانك ماجري (تولوز)

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار والموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.

كريستيان كوفان الكاميرون باير ليفركوزن
نرشح لكم
أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة أمم إفريقيا - بعثة مصر تصل إلى مدينة أغادير المغربية منافس مصر - أنجولا تختتم استعداداتها لأمم إفريقيا بالفوز على موزمبيق برباعية "عام 2026 البداية الحقيقية للتطوير".. بيان من اتحاد الكرة بشأن أهمية دعم منتخب مصر أمم إفريقيا - كوفي لـ في الجول: مصر ضمن ثلاثة مرشحين للقب.. ونشارك من أجل التتويج تقرير مغربي: الأهلي حسم صفقة بلعمري.. وهذا موقف الكشف الطبي بناء على طلب الركراكي هوجو بروس.. المدرب الذي خلق ليعترض على كل شيء أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة 28 دقيقة | أمم إفريقيا
بسبب التزوير.. فيفا يلغي نتائج 3 مباريات لـ منتخب ماليزيا 48 دقيقة | آسيا
أمم إفريقيا - بعثة مصر تصل إلى مدينة أغادير المغربية 55 دقيقة | منتخب مصر
كأس الرابطة الإنجليزية - مانشستر سيتي يعبر برينتفورد بثنائية صوب نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
إنريكي: توقعت صعوبة مواجهة فلامنجو من قبل المباراة.. وأتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات ساعة | الكرة الأوروبية
فيتينيا: مواجهة فلامنجو كانت معقدة جدا.. ولقب إنتركونتيننتال تتويج لمجهودنا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519291/الكاميرون-توافق-على-انضمام-مهاجم-ليفركوزن-للمعسكر-يوم-انطلاق-أمم-إفريقيا