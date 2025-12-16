لا جازيتا ديلو سبورت: لوكاكو سينضم للقائمة المشاركة في السوبر الإيطالي

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 13:20

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

يستعد روميلو لوكاكو لاعب نابولي للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات خلال الموسم الجاري.

ويغيب لوكاكو عن صفوف نابولي منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة في الفخذ.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن لوكاكو سينضم للقائمة لأول مرة خلال الموسم الحالي للمشاركة في بطولة السوبر الإيطالي بالرياض.

وكان لوكاكو قد تعرض للإصابة أثناء فترة التحضيرات للموسم الجاري.

وتقام بطولة السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق وهم نابولي وبولونيا وإنتر وميلان.

وسيلاقي نابولي غريمه ميلان يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعلى الجانب الآخر يواجه إنتر خصمه بولونيا يوم الجمعة المقبل الساعة التاسعة مساء.

وستقام مباراة النهائي يوم الاثنين 22 ديسمبر.

وتوج ميلان باللقب الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

