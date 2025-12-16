فابريجاس: مدرب السنغال يثير مخاوف دياو.. وأعتذر لمشاركته ضد روما

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

أساني دياو - كومو

هاجم سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو منتخب السنغال لضم لاعبه أساني دياو لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وخسر كومو من منافسه روما بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري الإيطالي، بمشاركة دياو وإصابته في الدقيقة 37 واستبداله.

وقال المدرب الإسباني عبر سكاي سبورت إيطاليا: "أساني دياو تعرض لإصابة عضلية قبل الانضمام للسنغال استعدادا لبطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "أكون سعيدا عندما ينضم لاعب من فريقي لمنتخب بلاده، لكن طلبت القليل من المنطق لكي لا ينضم للسنغال، اللاعب بالكاد شارك خلال 8 أشهر بسبب الإصابات المتكررة".

وأكمل "ربما كان علي عدم إشراكه ضد روما وأعتذر عن ذلك، لكنه لعب لأنه لن يكون معنا لمدة 5 أشهر ونحن ندفع راتبه، فليسمحوا له على الأقل أن يلعب معنا قليلا".

وأنهى حديثه قائلا: "مدرب السنغال قال لي إذا لم يأت دياو فلن يذهب لكأس العالم، هذا غير عادل لأنه يستغل مخاوف لاعب يبلغ من العمر 20 عاما، هذا ليس عدلا ولا صحيحا".

وتعرض المدرب الإسباني للهجوم من قبل جمهور السنغال بسبب تصريحاته.

وشارك دياو في 7 مباريات خلال الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع.

ولعب دياو بواقع 349 دقيقة في بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

